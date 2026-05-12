Juro de Dedinho irá fechar após seis anos de operação

A doceria inclusiva Juro de Dedinho irá encerrar suas atividades no dia 30 de maio. Por trás do negócio que já perdurava há seis anos, a empreendedora Paola Parmigiani anunciou o encerramento da operação em vídeo nas redes sociais.

A marca nasceu na pandemia com a missão de inovar no mercado de doces saudáveis, desenvolvendo produtos sem adição de açúcar, sem glúten e sem lactose, mas que despertassem desejo na clientela. Por quatro vezes, foi reconhecida na Revista Sabores do Sul como a melhor doceria inclusiva do Estado.

Nessa reta final, a operação abrangia a fábrica onde são produzidos os doces e mais duas unidades, uma loja no Shopping Iguatemi e um quiosque em São Paulo, além das vendas online. Em fevereiro deste ano, porém, a Juro de Dedinho fechou dois quiosques, um ficava no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e outro no ParkShopping Canoas.

marcado por crises envolvendo a Vigilância Sanitária e multas pelo Procon Ela entende que houve uma "exposição injusta e irresponsável" por parte do público, que aderiu a narrativas antes de um pronunciamento oficial da marca. Paola comenta que o último ano —— foi duro para o negócio.

"Foi como se tirassem um véu de ingenuidade dos meus olhos. Aquela empreendedora sonhadora caiu na realidade de que o sistema não funciona assim. Vivi situações que ultrapassam completamente o negócio e tocam profundamente o meu lado humano, o meu senso de justiça", alega Paola, refletindo que, apesar da eterna gratidão ao negócio, não via mais o mesmo brilho no olho que um dia já teve.

Como gesto simbólico aos clientes, ela irá disponibilizar o livro com as principais receitas da Juro de Dedinho, além de uma lista de fornecedores homologados, para que os entusiastas possam comprar o material, fazer os doces em casa e contribuir para que outras docerias do nicho continuem crescendo.

"Da mesma forma que eu documentei a minha abertura da Juro no YouTube, ensinando, compartilhando a minha jornada, eu também quero encerrar esse ciclo com o mesmo propósito. Porque nunca foi sobre competição e sim sobre colaboração", garante a empreendedora, em vídeo nas redes sociais.

Pensando no futuro, a fundadora explica que continuará empreendendo, mas agora sem a pressão de provar sua capacidade para os outros e disposta a recalcular a rota quantas vezes forem necessárias. "Eu senti que essa era a melhor decisão e que eu deveria tomar. A Juro termina como empresa, mas permanece como um capítulo eterno na minha vida; tenho certeza que os próximos capítulos serão ainda mais lindos", conclui.