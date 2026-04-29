Evento sobre IA e marketing atrai mais de mil pessoas na Unisinos

Fórum do Mercado e Indústria Digital (FIND) 2026 . Idealizado pela Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital (AnaMid), o evento chega à sua segunda edição com o tema Acontece nesta quarta-feira (29), no Teatro da Unisinos, o. Idealizado pela Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital (AnaMid), o evento chega à sua segunda edição com o tema IA e Marketing: Entre a Magia e o Caos da Inteligência Artificial . Pela manhã, ocorreu a abertura oficial do Fórum, levando ao palco principal Rodrigo Pacheco, presidente da AnaMid RS; a vice-presidente Alexandra Zanella; e os curadores do evento, Margarida Galafassi e Fábio Rios.

“Esse evento foi construído de maneira muito criativa, e nessa última semana teve muito caos na organização, exatamente para hoje a gente ter um dia mágico”, destacou Pacheco, relacionando a idealização ao tema desta edição, que conta com 28 palestrantes distribuídos em dois palcos simultâneos.

Na sequência, ele ressaltou o trabalho de curadoria. Margarida e Fábio agradeceram a presença dos painelistas. “São pessoas que trazem uma bagagem para que a gente possa hoje entregar o máximo de conteúdo possível sobre um tema cada vez mais complexo, recente e que está mudando a vida de todo mundo o tempo inteiro”, afirmou Fábio.

Neste ano, o evento recebeu mais de 1,1 mil inscritos, um aumento de 20% em relação à edição anterior. “Isso prova que a nossa leitura de mercado e o que queremos com esse evento está muito claro e condizente com o que está acontecendo”, comentou Alexandra.

Logo depois, foi a vez do presidente nacional da AnaMid, Rodrigo Neves, subir ao palco. Em sua fala, ele destacou o trabalho coletivo por trás do evento. “É o resultado de um ano de construção. Quero parabenizar quem está nos bastidores, na comunicação. É isso que transforma tudo em magia”, disse.

Neves também reforçou o propósito da entidade. “A AnaMid é uma entidade que gera movimento real, que se preocupa com a entrega. Hoje não é só conteúdo, temos pesquisas de Inteligência Artificial aplicadas ao marketing, ativações dos patrocinadores e o lançamento de um guia de SEO na era da Inteligência Artificial ”, anunciou. Ele ainda adiantou que um novo projeto será revelado ao público durante o evento. “É algo que vai transformar o mercado”, afirmou.

trouxe um novo produto baseado em dados e Inteligência Artificial. “Estamos apresentando o Lidero, um raio-x de growth baseado em sete dimensões estratégicas, com dados auditáveis e benchmarking de mercado”, explicou Roberta Selistre, sócia-diretora da empresa. Para ela, o diferencial do FIND está na curadoria. “São profissionais referência no Brasil, trazendo exemplos concretos de aplicabilidade desse novo marketing impulsionado pela IA.” A agência Escala trouxe um novo produto baseado em dados e Inteligência Artificial JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC Além dos palcos, um espaço foi dedicado a expositores que apresentaram soluções e novidades de suas empresas. Entre eles, a agência Escala. “Estamos apresentando o Lidero, um raio-x de growth baseado em sete dimensões estratégicas, com dados auditáveis e benchmarking de mercado”, explicou Roberta Selistre, sócia-diretora da empresa. Para ela, o diferencial do FIND está na curadoria. “São profissionais referência no Brasil,.”

A plataforma de e-commerce Magazord também marcou presença. Segundo Rafael Souza, gerente da empresa, o evento dialoga diretamente com o momento da companhia. “Estamos muito à frente na implementação de Inteligência Artificial. Participar aqui é contribuir com o ecossistema e entender como podemos evoluir junto com o mercado.” Ele reforça a importância da troca de conhecimento. “Quanto mais conteúdo a gente gera e compartilha, mais desenvolvemos o mercado como um todo.”

Andrei Silva destacou a importância do evento JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC Para os participantes, o FIND também é uma oportunidade de aprendizado e conexão. O analista de marketing Andrei Silva destacou a importância do evento. “É muito importante para quem trabalha com marketing e comunicação. A troca e o networking fazem diferença. Estou bem ansioso, principalmente pelos painéis sobre IA.”