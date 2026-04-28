Evento discute Inteligência Artificial e Martketing em Porto Alegre

Nesta quarta-feira (29), o palco do Teatro da Unisinos receberá uma programação intensa de reflexões sobre o futuro e a tecnologia. O Fórum do Mercado e Indústria Digital (FIND) 2026, idealizado pela AnaMid (Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital), chega a Porto Alegre com o objetivo de discutir não apenas o desenvolvimento tecnológico, mas a direção e a estruturação do ecossistema que a sustenta.

Com 46 palestrantes em diversas sessões, esta segunda edição do evento tem como tema IA e Marketing: Entre a Magia e o Caos da Inteligência Artificial . A proposta é um debate sobre os impactos da Inteligência Artificial em diferentes dimensões do mercado. Para isto, o evento inclui em sua line-up pesquisadores que atuam em diversas áreas e profissionais com passagens por grandes empresas, como Facebook e TikTok.

Segundo Rodrigo Pacheco, presidente da AnaMid-RS, o encontro deste ano pretende trazer como novidades a exploração de cases e um foco detalhado na ampliação de networking, inclusive pelo próprio aplicativo do Fórum. "É um evento que busca ter um espectro muito maior de interessados", explica. A expectativa é receber 1 mil participantes.

Como uma das principais atrações do FIND 2026 está a presença de Hugo Rodrigues, publicitário sócio da WMccann e vencedor de 21 prêmios Leões em Cannes. "Conseguir trazê-lo já mostra que o evento está ganhando um nome. Ele tem muito repertório para falar sobre como a IA vai impactar o mercado tradicional", explica Pacheco. Rodrigues vai ministrar a palestra Inteligência Artificial na Publicidade e no Marketing, às 10h15min, no palco Banrisul.

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Outros nomes confirmados na programação incluem o publicitário Fábio Bernardi, da agência HOC e colunista da GZH, a pesquisadora de ética em IA, Aline Barbosa e, como atração internacional, Francis Petty, Chief Strategy Officer e cofundador da GroovinAds.