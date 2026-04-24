Bolaria do Bom Fim realiza festival de fatias neste sábado

Fome de Bolo Festival de Fatias. A iniciativa segue uma tendência que tem viralizado nas redes sociais por todo Brasil. Daniela Pessuti, nome à frente do negócio, conta que a primeira edição do formato foi um sucesso, com mais de 150 fatias vendidas em menos de 2 horas. , bolaria que opera no bairro Bom Fim, promove, neste sábado (25), um festival o. A iniciativa segue uma. Daniela Pessuti, nome à frente do negócio, conta que a primeira edição do formato foi um sucesso, com mais de 150 fatias vendidas em menos de 2 horas.

"A ideia surgiu através dos outros festivais que já viralizaram por todo o Brasil, muitos vídeos e relatos no Instagram e TikTok. E como adoramos uma festa na rua nos identificamos na hora. A primeira edição foi surpreendente, fizemos as 180 fatias para testar como seria a aceitação e foi muito bem aceito, os clientes adoraram os sabores, todos elogiaram muito, as fatias acabaram em poucas horas e muita gente acabou ficando sem sua fatia. Mas nessa segunda edição já estamos preparando o dobro de fatias", adianta a empreendedora.

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O Festival de Fatias da Fome de Bolo inicia às 15h. Serão nove sabores que vão dos clássicos, como a torta Marta Rocha, às mais criativas, como pudim e Matilda Cake . O valor da fatia de 400g é de R$ 29,00 de forma unitária, ou no combo com duas por R$ 40,00.

Endereço e horário de funcionamento da Fome de Bolo

A Fome de Bolo fica na rua Fernandes Vieira, nº 666, no bairro Bom Fim. O Festival de Fatias inicia neste sábado (25), às 15h, mas a operação da bolaria é de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h.