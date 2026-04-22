Noite das Livrarias acontece em Porto Alegre com happy hour literário, feira de artes e roda de leitura

A partir das 18h da próxima quinta-feira (23), livrarias brasileiras irão abrir suas portas simultaneamente em uma programação especial pelo Dia Mundial do Livro. A chamada Noite das Livrarias acontece em diferentes estados do País, com atividades gratuitas e eventos que colocam as livrarias como espaço de encontro. A ideia é estimular o público a circular mais pelas livrarias, conhecer espaços que ainda não frequenta e, ao mesmo tempo, atrair novos leitores.

A programação acontece em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rondônia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Distrito Federal.

Em Porto Alegre, a Livraria Isasul (@livrariaisasul) abre a noite com um happy hour literário que mistura música ao vivo, chope e um tour guiado pelo prédio. "Prontamente aderimos ao movimento, por ser realmente relevante e atrair um novo público para as livrarias", diz o livreiro Isatir Bottin Filho. Segundo ele, o evento itinerante é uma grande oportunidade para encher as livrarias, já que a prática da leitura no Brasil não é incentivada o bastante. A Isasul fica na rua Riachuelo, nº 1236.