Noite das Livrarias acontece em Porto Alegre com happy hour literário, feira de artes e roda de leitura

A partir das 18h da próxima quinta-feira (23), livrarias brasileiras irão abrir suas portas simultaneamente em uma programação especial pelo Dia Mundial do Livro. A chamada Noite das Livrarias acontece em diferentes estados do País, com atividades gratuitas e eventos que colocam as livrarias como espaço de encontro. A ideia é estimular o público a circular mais pelas livrarias, conhecer espaços que ainda não frequenta e, ao mesmo tempo, atrair novos leitores.
A programação acontece em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rondônia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Distrito Federal.
Em Porto Alegre, a Livraria Isasul (@livrariaisasul) abre a noite com um happy hour literário que mistura música ao vivo, chope e um tour guiado pelo prédio. "Prontamente aderimos ao movimento, por ser realmente relevante e atrair um novo público para as livrarias", diz o livreiro Isatir Bottin Filho. Segundo ele, o evento itinerante é uma grande oportunidade para encher as livrarias, já que a prática da leitura no Brasil não é incentivada o bastante. A Isasul fica na rua Riachuelo, nº 1236.
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Na Livraria Baleia (@livrariabaleia), também no Centro Histórico, a programação aposta em uma ocupação cultural do espaço com feirinha de artistas independentes, discotecagem em vinil e encontros com expositores de arte gráfica, fotografia e cerâmica. "É importante que as pessoas não vejam as livrarias como um simples comércio, mas também como um local de encontro, de entretenimento", comenta a proprietária Nanni Rios. A Baleia está localizada na rua dos Andradas, nº 351.
Em Canoas, a Pandorga Livros (@pandorgalivros) promove a atividade Mulheres lendo mulheres, com uma roda aberta de leitura de trechos de escritoras clássicas e contemporâneas. "A gente vem trabalhando no sentido da formação de leitores e da divulgação da literatura produzida regionalmente e no Rio Grande do Sul, especialmente por mulheres", afirma Lúcia Barcelos, dona do espaço. A Pandorga opera na rua Frederico Guilherme Ludwig, nº 370, loja 3, no Centro de Canoas.
Na Livraria Baleia (@livrariabaleia), também no Centro Histórico, a programação aposta em uma ocupação cultural do espaço com feirinha de artistas independentes, discotecagem em vinil e encontros com expositores de arte gráfica, fotografia e cerâmica. "É importante que as pessoas não vejam as livrarias como um simples comércio, mas também como um local de encontro, de entretenimento", comenta a proprietária Nanni Rios. A Baleia está localizada na rua dos Andradas, nº 351.
Em Canoas, a Pandorga Livros (@pandorgalivros) promove a atividade Mulheres lendo mulheres, com uma roda aberta de leitura de trechos de escritoras clássicas e contemporâneas. "A gente vem trabalhando no sentido da formação de leitores e da divulgação da literatura produzida regionalmente e no Rio Grande do Sul, especialmente por mulheres", afirma Lúcia Barcelos, dona do espaço. A Pandorga opera na rua Frederico Guilherme Ludwig, nº 370, loja 3, no Centro de Canoas.
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Para mais informações, clique aqui para acessar o site da Noite das Livrarias.
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