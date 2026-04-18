Painel sobre lojas colaborativas abre programação de festival de criatividade em Porto Alegre

Quatro dias dedicados a discutir e fomentar a criatividade em Porto Alegre. Essa é a proposta do World Creativity Day (WCD) POA 2026. O evento, que acontece pelo quarto ano na capital gaúcha, tem como objetivo fomentar a criatividade e a inovação, integrando a programação que celebra o 21 de abril, marcado pelo Dia Mundial da Criatividade.
A programação inicia na segunda-feira (20), no Nau Live Spaces. A partir das 10h, acontece o painel Lojas colaborativas: conexão, propósito e mercado, que reunirá as empreendedoras Bia Job, publicitária, especialista em marketing e moda, sócia da Aloja Colab e cofundadora do movimento Somos Mag, Heloisa Herve, publicitária, professora universitária e cofundadora da Aloja e da 2B Comfy Wear, e Manoela Bartell, mpreendedora criativa, professora e serigrafista à frente do Studio Criar Loja Colaborativa. A mediação será de Isadora Jacoby, editora do GeraçãoE. As inscrições são gratuitas através do link tinyurl.com/2ajct7vf.
A programação do WCD POA 2026 se estende até quinta-feira (23). Na terça-feira (21), no Shopping Total, a agenda abre com o Workshop Regenerativo: Observando a Criatividade Dentro de Você, conduzido por Cristine Oliveira, propondo uma reflexão sobre o processo criativo individual. Na sequência, a palestra Você não tem bloqueio criativo. Você tem medo de ser visto, com Mariana Staudt, aborda as barreiras emocionais que impactam a produção criativa. Já no Parque Harmonia, a programação musical ganha destaque com apresentações como o DJ Set Rolê e a roda Samba à Vontade.
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Na quarta-feira (22), na Unisinos Porto Alegre, o foco se volta à economia criativa e seus impactos. Entre os destaques está o painel Economia Criativa: impacto social e transformação de territórios, que discute o papel do setor no desenvolvimento urbano. A atividade Cidadania Digital: Reconecta, com Carina Pellin, traz reflexões sobre comportamento e presença no ambiente digital. Encerrando o dia, o debate Sustentabilidade na cadeia da moda: (re)pensando modelos de negócios propõe uma análise crítica sobre práticas sustentáveis na indústria.
Encerrando o evento, a programação da quinta-feira (23) acontece na Pucrs e no Vila Flores. A palestra Cidades criativas e ecossistemas de inovação reunirá Luiz Carlos Pinto,
Paula Tarrasconi Schmitz e Cristiano Max para discutir o papel da indústria criativa na transformação de Porto Alegre. Já a atividade Inteligência artificial e audiovisual: novas perspectivas para o futuro explora as mudanças tecnológicas no setor criativo.
Na quarta-feira (22), na Unisinos Porto Alegre, o foco se volta à economia criativa e seus impactos. Entre os destaques está o painel Economia Criativa: impacto social e transformação de territórios, que discute o papel do setor no desenvolvimento urbano. A atividade Cidadania Digital: Reconecta, com Carina Pellin, traz reflexões sobre comportamento e presença no ambiente digital. Encerrando o dia, o debate Sustentabilidade na cadeia da moda: (re)pensando modelos de negócios propõe uma análise crítica sobre práticas sustentáveis na indústria.
Encerrando o evento, a programação da quinta-feira (23) acontece na Pucrs e no Vila Flores. A palestra Cidades criativas e ecossistemas de inovação reunirá Luiz Carlos Pinto,
Paula Tarrasconi Schmitz e Cristiano Max para discutir o papel da indústria criativa na transformação de Porto Alegre. Já a atividade Inteligência artificial e audiovisual: novas perspectivas para o futuro explora as mudanças tecnológicas no setor criativo.
Confira a programação completa do evento no Instagram (@portoalegremaiscriativa) e inscreva-se gratuitamente aqui.