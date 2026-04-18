Painel sobre lojas colaborativas abre programação de festival de criatividade em Porto Alegre

Quatro dias dedicados a discutir e fomentar a criatividade em Porto Alegre. Essa é a proposta do World Creativity Day (WCD) POA 2026

. O evento, que acontece pelo quarto ano na capital gaúcha, tem como objetivo

fomentar a criatividade e a inovação

, integrando a programação que celebra o 21 de abril, marcado pelo Dia Mundial da Criatividade.