Maior festival de criatividade do mundo acontecerá de forma gratuita em Porto Alegre

De 19 a 23 de abril, a economia criativa tomará diversos pontos de Porto Alegre através do World Creativity Day (WCD) POA 2026. O evento, que acontece pelo quarto ano na capital gaúcha, tem como objetivo fomentar a criatividade e a inovação, integrando a programação que celebra o 21 de abril, marcado pelo Dia Mundial da Criatividade. A advogada Adriana Ilha é a líder local do evento e garante que a iniciativa é uma forma de tornar a economia criativa da Capital ainda mais pujante.

"O evento está vindo para dar uma agitada no cenário da cidade, na cena criativa. Porto Alegre tem muita gente boa trabalhando com isso desde a academia até as empresas, empreendedores. É importante dar visibilidade e palco para essas pessoas, e a gente mesmo conhecer essas iniciativas ", acredita a advogada, que é especialista em propriedade intelectual e entusiasta da economia criativa.

O evento ocorrerá simultaneamente em diversas cidades do País. Na Capital, o Nau Live Spaces é o mantenedor da iniciativa, que conta com quatro universidades parceiras: Pucrs, Unisinos Porto Alegre, Uniritter e Unisenac. O Shopping Total também será anfitrião do evento.

Adriana conta que o evento é construído de forma colaborativa e recebeu inscrições de mais de 70 pessoas interessadas em ministrar palestras, oficinas e workshops. " No dia 20 de abril, vai ter a feira de marcas autorais, que vai ser o ponto alto do início da programação, e teremos um laboratório de negócios, que é um laboratório que tem na Unisenac, que a pessoa entra com a ideia e sai com o CNPJ", destaca Adriana, sobre a programação que se estende até o dia 23. "No último dia, concomitante com o fim de tarde na Pucrs, teremos uma ativação no Vila Flores, que será um happy hour com mesas criativas", revela.

O Shopping Total receberá a programação no dia 21 de abril. Como é um feriado, a programação será mais voltada para a formação pessoal, além de uma feira de cervejas artesanais que ocorrerá no espaço. Adriana destaca que iniciativas como o WCD mostram que há muitas iniciativas locais que merecem a atenção do público. "A gente costuma reclamar bastante de que Porto Alegre não tem nada, que as pessoas saem e valorizam muito a cultura em outros lugares, mas temos sim muita coisa. Esse festival vem para festejarmos o Dia Mundial da Criatividade, mas também olhando para a nossa cidade, trazendo desenvolvimento a partir dessas iniciativas", afirma.

A arte como expressão da criatividade está no eixo da programação do WCD. Entre os destaques da programação que aborda o tema, Adriana destaca uma caminhada pela Pucrs para observar os painéis pintados nas laterais dos prédios. "V amos ter uma roda de conversa sobre arte urbana e uma caminhada pelos murais com o pessoal do Instituto de Cultura da Pucrs. Junto da caminhada, vai estar nos acompanhando o Tio Trampo, que é um dos artistas mais famosos de Porto Alegre e que pintou alguns dos principais murais da cidade", conta.

tinyurl.com/2wj2vxcm. evento pré-WCD Na próxima terça-feira (14), o Instituto Caldeira recebe um, com palestras sobre educação e talentos, inovação e negócios e desenvolvimento urbano, além de networking criativo. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas por meio do link