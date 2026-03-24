Iniciativa feminina promove pitches em barco no Guaíba em evento pré South Summit

Em uma parceria com o South Summit Brazil, o Ladies in Tech, iniciativa que fomenta o empreendedorismo feminino na tecnologia, realizou na última semana o Beer Pitch a bordo. O evento reuniu lideranças femininas e empreendedoras à frente de startups para um momento de networking em um cenário pouco convencional: um barco navegando pelo Guaíba.
A embarcação saiu da Usina do Gasômetro e navegou pelo Guaíba. Enquanto algumas mulheres apresentavam seus negócios, outras buscavam investimentos para dar o pontapé inicial nos seus empreendimentos. A ação marcou uma parceria estratégica entre o instituto Ladies in Tech e o South Summit Brazil, um dos principais eventos de inovação da América do Sul.
A embarcação saiu da Usina do Gasômetro e navegou pelo Guaíba. Enquanto algumas mulheres apresentavam seus negócios, outras buscavam investimentos para dar o pontapé inicial nos seus empreendimentos. A ação marcou uma parceria estratégica entre o instituto Ladies in Tech e o South Summit Brazil, um dos principais eventos de inovação da América do Sul.
“O Beer Pitch já faz parte da nossa identidade. Criamos ambientes como esse para ser um espaço descontraído, mas ainda assim para discutir sobre negócios. Aqui temos a possibilidade de fechar negócio, de falar das nossas empresas para outras pessoas”, explica a cofundadora do instituto, Aline Busch.
Segundo Aline, a proposta surgiu a partir da observação de um comportamento comum no mercado. Enquanto homens costumam utilizar encontros informais, como idas a bares e restaurantes, para discutir e fechar negócios, mulheres, muitas vezes, não ocupam esses espaços com o mesmo objetivo. O Beer Pitch surge justamente para transformar essa dinâmica, incentivando o uso desses ambientes como oportunidades de crescimento profissional.
Com o pôr do sol como pano de fundo, três startups lideradas por mulheres apresentaram seus pitches. A Faz Performance abriu a rodada com uma proposta voltada à profissionalização de negócios femininos. A plataforma reúne ferramentas de gestão, estratégia e crescimento, com o objetivo de estruturar e escalar empresas lideradas por mulheres.
Segundo Aline, a proposta surgiu a partir da observação de um comportamento comum no mercado. Enquanto homens costumam utilizar encontros informais, como idas a bares e restaurantes, para discutir e fechar negócios, mulheres, muitas vezes, não ocupam esses espaços com o mesmo objetivo. O Beer Pitch surge justamente para transformar essa dinâmica, incentivando o uso desses ambientes como oportunidades de crescimento profissional.
Com o pôr do sol como pano de fundo, três startups lideradas por mulheres apresentaram seus pitches. A Faz Performance abriu a rodada com uma proposta voltada à profissionalização de negócios femininos. A plataforma reúne ferramentas de gestão, estratégia e crescimento, com o objetivo de estruturar e escalar empresas lideradas por mulheres.
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Na sequência, a Psique Brasil apresentou sua solução voltada à saúde mental. Fundada por Andressa Caefer, a startup desenvolve uma plataforma que utiliza Inteligência Artificial própria para auxiliar psicólogos na rotina clínica, com foco em segurança de dados e conformidade com a LGPD.
Encerrando os pitches, a TecnoPreto trouxe uma proposta de impacto social, com foco na inclusão produtiva de jovens negros no mercado digital. A edtech oferece formação em tecnologia, comunicação e inteligência artificial, conectando capacitação e oportunidades de trabalho em um setor ainda marcado por desigualdades de acesso.
Fundado em 2020 por quatro empreendedoras que compartilhavam a sensação de serem as únicas mulheres em ambientes de negócios, o Ladies in Tech se consolidou como uma das principais comunidades voltadas a mulheres no setor de tecnologia. Atualmente, reúne centenas de integrantes ativas em diferentes estados e já impactou mais de cinco mil mulheres em todo o país.
Agora, ao completar cinco anos de atuação, o instituto projeta novos passos. A expectativa é ampliar a presença nacional, fortalecendo a atuação em polos como São Paulo e Rio de Janeiro e conectando ainda mais empreendedoras a oportunidades de investimento e crescimento.
Na sequência, a Psique Brasil apresentou sua solução voltada à saúde mental. Fundada por Andressa Caefer, a startup desenvolve uma plataforma que utiliza Inteligência Artificial própria para auxiliar psicólogos na rotina clínica, com foco em segurança de dados e conformidade com a LGPD.
Encerrando os pitches, a TecnoPreto trouxe uma proposta de impacto social, com foco na inclusão produtiva de jovens negros no mercado digital. A edtech oferece formação em tecnologia, comunicação e inteligência artificial, conectando capacitação e oportunidades de trabalho em um setor ainda marcado por desigualdades de acesso.
Fundado em 2020 por quatro empreendedoras que compartilhavam a sensação de serem as únicas mulheres em ambientes de negócios, o Ladies in Tech se consolidou como uma das principais comunidades voltadas a mulheres no setor de tecnologia. Atualmente, reúne centenas de integrantes ativas em diferentes estados e já impactou mais de cinco mil mulheres em todo o país.
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