Iniciativa feminina promove pitches em barco no Guaíba em evento pré South Summit

Ladies in Tech iniciativa que fomenta o empreendedorismo feminino na tecnologia, realizou na última semana o Beer Pitch a bordo. O evento reuniu lideranças femininas e empreendedoras à frente de startups para um momento de networking em um cenário pouco convencional: um barco navegando pelo Guaíba.



A embarcação saiu da Usina do Gasômetro e navegou pelo Guaíba. Enquanto algumas mulheres apresentavam seus negócios, outras buscavam investimentos para dar o pontapé inicial nos seus empreendimentos. A ação marcou uma parceria estratégica entre o instituto Ladies in Tech e o South Summit Brazil, um dos principais eventos de inovação da América do Sul. Em uma parceria com o South Summit Brazil, o, realizou na última semana o Beer Pitch a bordo. O evento reuniu lideranças femininas e empreendedoras à frente de startups para um momento de networking em um cenário pouco convencional:A embarcação saiu da Usina do Gasômetro e navegou pelo Guaíba. Enquanto algumas mulheres apresentavam seus negócios,. A ação marcou uma parceria estratégica entre o instituto Ladies in Tech e o South Summit Brazil, um dos principais eventos de inovação da América do Sul.

“ O Beer Pitch já faz parte da nossa identidade. Criamos ambientes como esse para ser um espaço descontraído, mas ainda assim para discutir sobre negócios. Aqui temos a possibilidade de fechar negócio, de falar das nossas empresas para outras pessoas ”, explica a cofundadora do instituto, Aline Busch.



Segundo Aline, a proposta surgiu a partir da observação de um comportamento comum no mercado. Enquanto homens costumam utilizar encontros informais, como idas a bares e restaurantes, para discutir e fechar negócios, mulheres, muitas vezes, não ocupam esses espaços com o mesmo objetivo. O Beer Pitch surge justamente para transformar essa dinâmica, incentivando o uso desses ambientes como oportunidades de crescimento profissional.



Com o pôr do sol como pano de fundo, três startups lideradas por mulheres apresentaram seus pitches. A Faz Performance abriu a rodada com uma proposta voltada à profissionalização de negócios femininos. A plataforma reúne ferramentas de gestão, estratégia e crescimento, com o objetivo de estruturar e escalar empresas lideradas por mulheres.