Programa que impulsionará startups gaúchas lideradas por mulheres está com inscrições abertas

Com o objetivo de impulsionar o empreendedorismo feminino e, ao mesmo tempo, promover soluções ao setor público, o StartupRS StartHer está com inscrições abertas até o fim de janeiro. Promovido pelo Instituto Ladies in Tech, a iniciativa tem parceria com o Sebrae-RS e com a prefeitura de Porto Alegre. Ao todo, 10 startups em estágio de ideação serão selecionadas e executarão provas de conceito com a administração da Capital, visando conectar as soluções com problemas reais.
As startups devem ter atuação em duas áreas estratégicas: edtechs e govtechs. As edtechs compreendem soluções que utilizam a tecnologia como alavanca para transformar e democratizar a educação. Já as govtechs englobam tecnologias voltadas ao setor público, com potencial para aumentar a eficiência da gestão, a transparência e a qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos.
Além da capacitação tradicional, as participantes terão acesso a mentorias com integrantes do Instituto Ladies in Tech, créditos em plataformas parceiras do Sebrae Startups e facilitação de participação em feiras e eventos nacionais e internacionais. A seleção considerará critérios como inovação, potencial de mercado, qualidade da equipe e aderência aos desafios propostos.
O programa é gratuito e exclusivo para startups com endereço no Rio Grande do Sul. Mesmo negócios ainda sem CNPJ podem participar, desde que estejam cadastrados na plataforma do Sebrae Startups. Inscrições e mais informações podem ser acessadas clicando aqui.
