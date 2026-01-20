20 Janeiro 2026

Programa que impulsionará startups gaúchas lideradas por mulheres está com inscrições abertas

O StartupRS StartHer busca iniciativas voltadas a soluções em educação e em gestão pública

Com o objetivo de impulsionar o empreendedorismo feminino e, ao mesmo tempo, promover soluções ao setor público, o StartupRS StartHer está com inscrições abertas até o fim de janeiro. Promovido pelo Instituto Ladies in Tech, a iniciativa tem parceria com o Sebrae-RS e com a prefeitura de Porto Alegre. Ao todo, 10 startups em estágio de ideação serão selecionadas e executarão provas de conceito com a administração da Capital, visando conectar as soluções com problemas reais.As startups devem ter atuação em duas áreas estratégicas: edtechs e govtechs. As edtechs compreendem soluções que utilizam a tecnologia como alavanca para transformar e democratizar a educação. Já as govtechs englobam tecnologias voltadas ao setor público, com potencial para aumentar a eficiência da gestão, a transparência e a qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos.