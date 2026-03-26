Empreendedoras de Porto Alegre criam serviço especializado para mulheres que une fotografia e beleza

No Centro Histórico de Porto Alegre, três mulheres viram uma oportunidade na união de seus talentos e na percepção de uma carência entre outras empreendedoras. A Lux (@luxexperiencia), comandada por Dani Barcellos e pelas irmãs Larissa Tatiana Brucki, transformou uma rede de indicações e parcerias em um negócio estruturado, com foco em imagem, autoestima e experiência.

A ideia surgiu de forma orgânica. Dani, fotojornalista há mais de 30 anos, conta que, ao migrar para o universo dos ensaios fotográficos, percebeu um padrão recorrente. “Sempre que fazia fotos, precisava indicar cabeleireiro, maquiador. E, nesse processo, surgiram muitas parcerias”, explica. Foi em uma dessas conversas com Larissa, cabeleireira há muitos anos, que surgiu o insight: reunir todos esses serviços em um único formato.

O encontro entre as duas também não foi por acaso. Dani e Larissa se conheceram dentro de um projeto voltado ao empreendedorismo feminino, onde já começaram trocando serviços. “Eu precisava fazer fotos, e ela precisava cortar o cabelo. Foi nosso primeiro contato”, lembra Larissa. Nesse mesmo momento, Tatiana, maquiadora profissional, participou da produção de Dani. A conexão, inicialmente informal, evoluiu para uma parceria mais consistente.

A aprovação no processo marcou o início de uma construção mais estratégica da Lux, consolidando uma ideia que já vinha sendo desenhada. Atualmente, o estúdio do projeto onde a experiência acontece opera em um apartamento antigo no Centro da Capital. O imóvel conta com uma decoração vintage e uma estrutura robusta para receber clientes. Atualmente, o estúdio do projeto onde a experiência acontece opera em um apartamento antigo no centro da Capital CAROLine VENTURINI/ESPECIAL/JC A virada aconteceu quando o trio passou a buscar estrutura para o negócio. Elas ingressaram na Associação dos Comerciários de Porto Alegre (ACPA) e participaram da seleção do programa Lume, voltado ao desenvolvimento de empreendedores.Atualmente, o estúdio do projeto onde a experiência acontece opera em um apartamento antigo no Centro da Capital. O imóvel conta com uma decoração vintage e uma estrutura robusta para receber clientes.

Experiência como proposta

Mais do que um serviço de fotografia, a Lux se posiciona como uma experiência completa. A proposta é reunir, em um único atendimento, maquiagem, cabelo e ensaio fotográfico, eliminando a necessidade da cliente buscar diferentes profissionais. No entanto, o diferencial está na forma como esse processo é conduzido.

Ao chegar, a mulher é recebida em um ambiente preparado para acolher e desacelerar. Antes das fotos, há uma conversa para entender expectativas, estilo e objetivo de cada cliente. A experiência inclui desde cuidados com a pele até a escolha de looks, trilha sonora personalizada, tábua de frios e frutas e um espaço pensado para o conforto.

“Não é só sobre fazer uma foto bonita. É sobre viver esse momento e se enxergar de outra forma”, afirma Dani. A condução do ensaio também foge do padrão tradicional. Com direção leve e próxima, o objetivo é fazer com que até quem não tem familiaridade com câmeras se sinta à vontade.

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Para Tatiana, a maquiagem cumpre um papel importante nesse processo. “Não é sobre criar uma máscara, é sobre valorizar o que a mulher já tem. Quando ela se vê pronta, isso muda a forma como ela se posiciona”, explica. Já Larissa destaca o impacto do cabelo na construção da imagem. “O cabelo também comunica. Ele ajuda a contar a história dessa mulher, de como ela quer ser vista”, completa.

Mercado e comportamento

A criação da Lux também parte de uma leitura de comportamento. Segundo as idealizadoras, ainda existe uma resistência significativa de mulheres em investir em si mesmas, especialmente quando se trata de imagem.

“É desafiador empreender nesse segmento, porque muitas mulheres ainda não se colocam como prioridade”, afirma Larissa. “Elas pensam que não vale a pena investir em cabelo, maquiagem ou fotografia. Mas é justamente o contrário: quando ela começa a se olhar, as coisas começam a acontecer.”

A percepção é reforçada por Fernanda Rosa (@aferosa), consultora de beleza e parceira do projeto. Para ela, a relação entre imagem e confiança é direta. “Quando tu te sentes bem, tu te posicionas diferente. Isso impacta no trabalho, nas relações e nos resultados”, afirma.

Crescer com propósito

Apesar de ter nascido com foco em mulheres empreendedoras, a Lux rapidamente ampliou seu público. Durante os primeiros atendimentos, as sócias perceberam que a demanda ia além do ambiente de negócios.

“A gente entendeu que existem muitas mulheres que precisam se ver, mas talvez não para o mercado, mas para elas mesmas”, explica Larissa. Essa percepção ajudou a redefinir o posicionamento do projeto, que passou a trabalhar também com a ideia de reconexão e autoestima.

Outro foco está no nível de personalização. Cada atendimento é pensado de forma individual, respeitando o estilo e o momento de cada mulher. “Não é um serviço em escala. É um atendimento único, construído junto com ela”, reforça Larissa.

Apesar de ter nascido com foco em mulheres empreendedoras, a Lux rapidamente ampliou seu público CAROLine VENTURINI/ESPECIAL/JC Além disso, a Lux conta com uma rede de parceiras que contribuem para enriquecer a experiência, com itens como alimentos, bebidas e suporte de beleza.

Os biscoitos artesanais disponíveis ao decorrer do ensaio são da Doces Paixões Poa (@doces.paixoespoa), enquanto os chás são da Empóriofit RS (@emporiofit.rs). A tábua de frios e espumante que abrem a experiência ficam por conta do Café e Bistrô La Cumparsita Nuestra Casa (@lacumparsitanuestracasa). Além disso, ao fim da experiência, as mulheres recebem um voucher para realizar algum procedimento do salão Soul Care Beleza (@soulcarebeleza), que completa a rede de parceiras. Essa colaboração entre empreendedoras também faz parte do DNA do projeto.

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Crescimento no horizonte

Com a operação em andamento, o próximo passo já está no radar, a expansão do negócio. Segundo as sócias, a ideia é transformar a Lux em um modelo itinerante, capaz de atender em diferentes espaços e também no ambiente corporativo, levando a experiência até empresas interessadas em qualificar a imagem de suas equipes.