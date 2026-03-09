Júlia Fernandes

Repórter Júlia Fernandes Repórter

09 Março 2026

Novidade

Com opções até R$ 140, primeira carta de águas minerais do Brasil é novidade na Serra Gaúcha

Acompanhando uma tendência mundial, o Casa Hotéis, grupo de hotéis e restaurantes da Serra, aposta em águas com terroir

é consumido sem muitos critérios quase que de forma inconsciente. Mas o cenário, pelo menos no mercado de luxo, vem mudando esse comportamento. Recentemente, a Casa Hotéis, grupo de hotéis e restaurantes na Serra Gaúcha, lançou a primeira carta de águas minerais do Brasil.



Acompanhando uma tendência mundial entre hotéis e restaurantes, a Casa Hotéis construiu a carta a partir da curadoria do vencedor do 1º Concurso Brasileiro de Sommelier de Águas Minerais, Gustavo Buske, que atua como head sommelier e gerente de alimentos e bebidas da coleção Casa Hotéis.



“Nós olhamos muito para tendências de wellness, de como associar as práticas de bem-estar dentro da nossa hospedagem, que busca sempre oferecer experiências diferenciadas para os clientes”, destaca Rafael Peccin, diretor da Coleção Casa Hotéis. De acordo com ele, o consumo de água mineral vem sendo redefinido nos principais centros da alta gastronomia e da hotelaria internacional. “ Com gás ou sem? Essa é a única pergunta que é feita quando o cliente pede uma água. O produto indispensável, normalmente,Mas o cenário, pelo menos no mercado de luxo, vem mudando esse comportamento. Recentemente, a Casa Hotéis, grupo de hotéis e restaurantes na Serra Gaúcha,Acompanhando uma tendência mundial entre hotéis e restaurantes, a Casa Hotéis construiu a carta, que atua como head sommelier e gerente de alimentos e bebidas da coleção Casa Hotéis.“Nós olhamos muito para tendências de wellness, de como associar as práticas de bem-estar dentro da nossa hospedagem,”, destaca Rafael Peccin, diretor da Coleção Casa Hotéis. De acordo com ele, o consumo de água mineral vem sendo redefinido nos principais centros da alta gastronomia e da hotelaria internacional. “ A água vem ganhando um protagonismo ao longo dos anos, uma apresentação diferenciada nas prateleiras, as garrafas de vidro, que a Europa nunca deixou de lado, voltam a ser muito valorizadas no Brasil ”, cita o diretor.



Assim como os vinhos, cafés e queijos, a água mineral passa a ser compreendida como um produto de origem, com terroir. Seis rótulos fazem parte da primeira carta elaborada, com águas que partem de R$ 20,00 e podem chegar a R$ 140,00. Marcas internacionais e nacionais estão entre as opções, que surgem com definições específicas e distinções. Rafael explica que existem águas que despertam o paladar, águas que limpam e preparam a boca entre pratos, que acompanham menus complexos e que ampliam a percepção de frescor e equilíbrio. ”, cita o diretor.Assim como os vinhos, cafés e queijos, a água mineral passa a ser compreendida como um produto de origem, com terroir.elaborada, com águas que partem de R$ 20,00 e podem chegar a R$ 140,00., que surgem com definições específicas e distinções. Rafael explica que existem águas que despertam o paladar, águas que limpam e preparam a boca entre pratos, que acompanham menus complexos e que ampliam a percepção de frescor e equilíbrio.