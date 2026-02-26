Gaúcho cria marca de vermute com uvas da Serra e ervas amazônicas

E se a bebida mais tradicional do verão da Inglaterra tivesse uma versão brasileira? Foi isso que o empreendedor Lucas Pellini pensou ao criar o Piellini (@feelpiellini), um vermute com a cara do Brasil, composto por ervas amazônicas e álcool oriundo de uvas de Bento Gonçalves. A ideia surgiu porque Lucas, em 2015, foi morar no país. Lá, percebeu que as pessoas consumiam o Pimm’s, um licor à base de gin, normalmente misturado com frutas e refrigerantes. Gaúcho de Caxias, Lucas notou logo que aquela bebida tinha tudo a ver com o Brasil.



Lucas Pellini é sócio da empresa Meu Quarto em Londres, que ajuda brasileiros a encontrarem acomodações no Reino Unido e, atualmente, em outros lugares da Europa. Antes disso, no entanto, Lucas trabalhou em empregos comuns a imigrantes no país. Um deles foi como bartender. “Trabalhava com coquetéis. Foi aí que percebi que o mercado europeu gostava de bebidas diferentes, de experimentar. Descobri o Pimm’s, que é muito tomado em Wimbledon, até pela questão do tênis, em comemorações. Uma bebida de ervas, refrescante, misturada com frutas, é a cara do Brasil”, concluiu Lucas.



Com a ideia em mente, Lucas trouxe a bebida para o Brasil e, com a ajuda de um engenheiro, passou a estudar a fórmula reversa da bebida. “Erramos várias vezes até que acertamos de um jeito que achamos muito melhor que a de lá. Em vez das ervas europeias, usamos ervas amazônicas. Em vez do gin, usamos as uvas da Serra Gaúcha”, conta, sobre o processo de pesquisa do produto, que durou cerca de quatro anos antes de ser lançado em dezembro de 2025.

O resultado da pesquisa levou o Piellini a ser elaborado com mais de 25 ervas amazônicas, passando por cinco destilações, com álcool aquecido em carvão, pensado para manter suavidade e pureza no paladar. A bebida também é envelhecida em chips de carvalho, para preservar as notas de sabor amadeirado. “Nossa empresa nunca vai trabalhar com corantes e aromatizantes, sempre com a fruta natural, porque é isso que faz nossa marca ser o que é”, garante Lucas.



O nome da marca é um símbolo do que ela representa, de acordo com Lucas. “Surgiu quando estávamos na fase final da pesquisa. Meu engenheiro me ligou dizendo, “Lucas, coloquei uma erva a mais aqui que eu acho que deu aquele toque que tu precisavas”. Perguntei qual a quantidade ele havia usado, e ele disse que era 3,15 gramas, que é o número de pi. Ali, me deu o estalo de ser Piellini, em vez de Pellini, porque toda nossa formulação é matemática”, esclarece.



O Piellini é um vermute amazônico, inspirado no Pimm’s, bebida tradicional inglesa Piellini/Divulgação/JC

Público-alvo do Piellini

Sobre o perfil de cliente buscado pela marca, a ideia é atingir públicos bastante variados. “É uma infusão tão intensa que reduz muito o gosto do álcool. O vermute, por ser encorpado, é uma bebida majoritariamente consumida por homens, e nós queremos que seja bastante consumida por mulheres também, democratizar isso”, explica.

Outro público que a marca pretende abarcar é a geração acima dos 35 anos, que, de acordo com Lucas, é deixada de lado muitas vezes. “Nos preocupamos sempre em produzir uma bebida praticamente sem açúcar e com baixo teor alcoólico para ser saudável. Ao mesmo tempo, não queria abrir mão da qualidade e do sabor do produto, porque não podemos esquecer do público 35+, que por vezes fica de lado, justamente porque o mercado está muito focado no wellness. É um público mais estabilizado, que gosta de qualidade”, analisa, destacando que todo o teor alcoólico da bebida vem apenas da uva.



Para o futuro, a ideia da marca é se consolidar através de parcerias com bares, restaurantes, hotéis e lojas de bebidas. “No começo, ainda vendemos direto ao público consumidor, porque precisamos que a marca cresça, mas isso deve diminuir em breve”, antecipa.



Onde encontrar o Piellini

