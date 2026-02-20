Com mais de 40 anos, pizzaria de Canoas se consolida como uma das mais antigas da cidade

Tem negócios que se tornam o cenário de muitas histórias. A padaria que recebe, no fim da tarde, a mesma pessoa há mais de 20 anos; o bar que foi o local do primeiro encontro de um casal, que todo ano volta para celebrar; ou um restaurante que viu as crianças crescerem, tornarem-se adultos e levarem suas crianças para participarem da tradição.

O restaurante e pizzaria Italianíssimo (@italianissimorestaurante), localizado no Centro de Canoas, é um desses empreendimentos que contam muitas histórias. “Muitos se conheceram aqui dentro. Noivaram, tiveram filhos, e os filhos tiveram filhos. A gente viu tudo”, conta Celso Valgoi, que, junto aos seus irmãos, Renato e Fátima Valgoi, e o cunhado, Fernando Spinelli, comanda o Italianíssimo desde 1989.

A marca já existe há mais de quatro décadas, mas foi no fim dos anos 1980 que a família Valgoi comprou o restaurante. Na época, o negócio operava no outro lado da rua Coronel Vicente, mas, com o tempo, em 2004, o espaço ficou pequeno, e o Italianíssimo precisou atravessar a via para ocupar um salão maior.

“Nós éramos garçons de outro restaurante aqui em Canoas e ficamos sabendo que a família que fundou a marca queria vender. A gente não tinha condições de comprar, mas, mesmo assim, fomos procurá-los”, conta Renato, rindo. Na época, os irmãos compraram o estoque e o ponto e alugaram a marca. “Conseguimos negociar com eles e, em seis meses, conseguimos o valor necessário para adquirir a marca de vez”, conta Celso.

Além de gerir o negócio, Celso é artista. As paredes do hall de entrada e do espaço reservado para eventos carregam quadros entalhados em madeira feitos por ele. Lugares icônicos de Canoas, como a Vila Mimosa e a Praça do Avião, estampam as obras.

Atualmente, além do rodízio de pizzas à noite, o restaurante conta com buffet livre ou a quilo e ilha de sushi no horário do almoço. Além do rodízio de pizzas, o restaurante serve buffet livre no almoço NATHAN LEMOS/JC No início, o Italianíssimo trabalhava somente com pizzas à la carte. Além disso, o negócio comercializa produtos coloniais, como vinhos e queijos. “Mas precisamos acompanhar as tendências e, com o tempo, o pessoal começou a pedir o rodízio, e passamos a oferecer em 1997”, explica Renato.

“A gente fez parte do crescimento de Canoas, porque tinha poucas opções de restaurantes”, conta Celso. Depois do Italianíssimo, outros negócios gastronômicos surgiram nas ruas em volta, o que, de acordo com os sócios, foi positivo para o estabelecimento. “Gera movimento para todo mundo em volta e incentiva novos negócios”, comenta Renato.

Atenção à operação

Mesmo com o negócio já consolidado, nenhum dos sócios deixou de acompanhar de perto o restaurante. É comum chegar ao Italianíssimo e encontrar Celso pesando os pratos ao lado dos grelhados e Renato conversando e finalizando as comandas dos clientes no caixa.

“Sempre trabalhamos e batalhamos muito para tentar entregar o melhor. Manter o mesmo nível alto é um trabalho diário realizado aqui”, reflete Renato, que também conta o que os motiva a seguir acompanhando o negócio de perto. “ A gente reconhece os clientes, eles nos reconhecem. Criamos uma relação com eles, com os filhos e depois com os netos ”, conta.

O discurso acontece na prática. Enquanto a equipe do GeraçãoE estava no local, Lúcia, uma antiga cliente do Italianíssimo, quis deixar seu depoimento. Ela estava no restaurante almoçando com o neto. “Eu venho aqui há muitos anos. Trazia meu filho para me fazer companhia e, agora, é vez de trazer o neto”, comenta a cliente.

O público maior segue sendo o do rodízio, servido à noite. Nas sextas e nos sábados, o restaurante chega a receber 300 pessoas para a janta.

Desafios e adaptações

enchente Em maio de 2024, das janelas do restaurante, era possível ver a água subindo a rua Coronel Vicente. A água chegou até uma quadra antes do estabelecimento. “A gente passou por várias fases financeiras. Fomos impactados por crises econômicas, pandemia e a”, comenta Celso.A água chegou até uma quadra antes do estabelecimento.

Na época, o negócio fechou as portas por mais de um mês para abrigar as famílias de todos os funcionários que foram impactados pelas enchentes de maio. A relação próxima com os colaboradores é um dos segredos para o sucesso do negócio, aponta Renato.

“O retorno foi um pouco devagar no pós-enchente. Abrimos por necessidade, pois não tinha lugar para as pessoas comerem, estava tudo fechado. Éramos um dos poucos que serviam almoço”, explica Renato.

Além das crises, o Italianíssimo viu o mundo se digitalizando. O negócio se viu obrigado a contratar uma agência para cuidar do marketing da marca. “Sem isso não vende, não adianta”, afirma Renato, lembrando que a primeira rede social do Italianíssimo surgiu em 2013. Atualmente, o negócio está no iFood, mas segue com o delivery próprio também.

Endereço e horário de funcionamento

O Italianíssimo está localizado na Rua Coronel Vicente, nº 260, no Centro de Canoas. O buffet livre com grelhados e sushi é servido no almoço por R$ 44,00. O rodízio de pizzas com buffet de sushi é servido na janta por R$ 75,00. O estabelecimento abre todos os dias, das 11h às 14h15min, reabrindo das 19h às 23h.