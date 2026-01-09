Confira três bares em Porto Alegre que irão transmitir o Globo de Ouro

O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, segue em busca de mais premiações. Após conquistar importantes reconhecimentos durante sua passagem pelo Festival de Cinema de Cannes, a obra venceu a categoria de melhor filme internacional no Critics Choice Awards O longa-metragem brasileiro, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, segue em busca de mais premiações. Após conquistar importantes reconhecimentos durante sua passagem pelo Festival de Cinema de Cannes, a obrano último domingo (4), fortalecendo sua campanha nas demais premiações da temporada.

No próximo domingo (11), a produção volta a emocionar o público brasileiro no Globo de Ouro, concorrendo em três categorias: melhor filme de drama, melhor filme de língua não-inglesa e melhor ator . Para acompanhar o momento especial, confira três bares em Porto Alegre que irão transmitir a cerimônia ao vivo.

1. S poiler Bar

O bar temático de filmes e séries na Cidade Baixa, tradicional por transmitir o Oscar, abre suas portas este ano para o Globo de Ouro. O evento ocorre às 19h, com transmissão da cerimônia iniciando a partir das 23h. A celebração contará com tapete vermelho e bolão valendo R$ 200,0 0 em consumação para quem acertar as obras cinematográficas premiadas nas cinco principais categorias da noite.

Em homenagem ao ator baiano, protagonista do longa, o bar também inaugurou uma promoção de drink cortesia durante o mês de janeiro para todos os clientes chamados Wagner ou Vagner. Para garantir a novidade, é necessário apresentar um documento de identificação. Batizado como O Agente, no valor de R$ 35,00, o drink carrega em sua fórmula cachaça com abacaxi, manga, licor de jenipapo e água carbonatada.

• Endereço: rua Gen. Lima e Silva, nº 1058, Cidade Baixa.

• Ingressos: a partir de reservas e chegada na hora sujeita a lotação. Mais informações no Instagram (@barspoiler).

Drink inspirado no ator carrega elementos da Bahia Spoiler/Divulgação/JC

2. Ninkasi Bar

O bar da Sapataria Cervejas Artesanais também irá transmitir a premiação. Iniciando com uma rodada de samba do Grupo Elemento X às 17h, o estabelecimento segue noite adentro para o evento. Além dos drinks tradicionais, o local venderá pipoca para acompanhar o momento .



• Endereço: rua João Alfredo, nº 557, Cidade Baixa.

• Ingressos: por ordem de chegada. Mais informações no Instagram (@ninkasi_bar_poa).

3. Artsy

Finalizando a lista, está o espaço multicultural Artsy na Cidade Baixa, que reúne diversos bares e restaurantes. A partir das 19h, o local estará pronto para receber o público para acompanhar a premiação, contando com a presença da banda Baile Racional, trazendo o som do soul e do groove.

• Endereço: rua General Lima e Silva, 594, Cidade Baixa.

• Ingressos: entrada gratuita no espaço. Mais informações no Instagram (@artsypoa).