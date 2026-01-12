"Alô, Virgínia": grupo de pagode de Porto Alegre viraliza e esgota body splash da Wepink

“Esquece o body splash de vanilla”, porque o produto está esgotado. Após o hit “Alô, Virgínia”, o produto esgotou nos quiosques e no site da Wepink a música já está no Top 10 do Spotify, em primeiro lugar nos áudios em alta do TikTok e acumula mais de 300 milhões de visualizações em vídeos no YouTube que utilizam o som. O hit é do Grupo Chocolate, de Porto Alegre, e conta com a parceria do grupo Turma do Pagode. ”, porque o produto está esgotado. Após o hit “Alô, Virgínia”, o produto esgotou nos quiosques e no site da, marca da influenciadora digital Virgínia Fonseca. Lançada em dezembro,e acumula mais de 300 milhões de visualizações em vídeos no YouTube que utilizam o som. O hit é do, de Porto Alegre, e conta com a parceria do grupo Turma do Pagode.

Gabriel Rocha, Matheus Dias, Léo Maia e Luiz Filho formam o grupo que viralizou nacionalmente. Os amigos de infância já estão na estrada há sete anos, realizando shows dentro e fora do Rio Grande do Sul, mas foi a música lançada há pouco mais de um mês que fez a banda ganhar o Brasil. “O grupo surgiu de uma junção de amigos e, com o tempo, fomos profissionalizando”, conta Gabriel sobre o início da trajetória.

Lançada em 4 de dezembro, a música foi composta por Marcelinho TDP, produtor musical e cavaquinista do Turma do Pagode. Gravada em parceria com o Turma do Pagode, a faixa chegou à influenciadora Virgínia logo depois. Apesar da letra “chiclete”, o sucesso do grupo é considerado um caso de estratégia de marketing bem-sucedida. Para o lançamento do hit, os músicos e a equipe prepararam uma série de conteúdos e ações com alto potencial de viralização. A estratégia deu certo e dois dias depois, a influenciadora postou um vídeo curtindo a música. “A partir desse momento, a música ganhou não só o Brasil, como o mundo inteiro”, afirma Gabriel.

quiosque da Wepink, no Shopping Iguatemi Em uma das primeiras ações de divulgação da música, o Grupo Chocolate foi até um, primeiro ponto da marca a abrir na Capital. “Esse vídeo foi o que mais rendeu e foi um grande divisor de águas nas nossas redes”, observa. Carolyne Oliveira Chaves , empreendedora à frente do quiosque, comentou que o conteúdo viralizado gerou filas no estabelecimento.

“O vídeo teve muita repercussão, trouxe muitos clientes novos em busca do body splash de vanilla. O produto chega na loja e esgota em seguida”, conta a franqueada. Não foi apenas a franquia do Iguatemi que registrou falta da fragrância. Outros pontos espalhados pelo País também ficaram sem a linha. O próprio site da Wepink emitiu uma nota comunicando a falta dos body splashes . Quiosque da WePink no Shopping Iguatemi foi o primeiro da marca em Porto Alegre THAYNÁ WEISSBACH/JC

Além do sucesso no Brasil, a música está entre as 30 mais tocadas no Spotify em Portugal. “ Estamos vivenciando o viral, com toda essa repercussão e uma audiência absurda, mas é muito importante seguir com o trabalho que já fazíamos antes. Já tínhamos o trabalho autoral, já realizávamos shows em outros estados, então estávamos preparados para isso . Apesar da visibilidade ser algo extraordinário, estávamos preparados para este momento”, conclui Luiz.