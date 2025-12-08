Com mais de 70 operações no Brasil, franquia de cookies chega a Porto Alegre

Nascida em 2015, numa cozinha de apartamento, a American Cookies cresceu e se tornou uma franquia com mais de 70 operações Brasil afora. Criada em Brasília, a marca chegou a Porto Alegre em novembro, no shopping Iguatemi, num projeto de expansão que visa alcançar um novo público, considerado exigente e importante, especialmente pelo aumento do consumo em períodos de frio, característica marcante do Estado.



Donos da franquia na Capital, o médico Daniel Faoro e a contadora Cinthia Oliveira se conheceram como clientes um do outro. “Começou como uma relação de médico e paciente e se tornou uma amizade. Nós dois já éramos empreendedores, mas queríamos abrir um negócio juntos”, conta Daniel, recordando que Cinthia havia viajado para os Estados Unidos e experimentado cookies muito bons. “Não imaginávamos ter um negócio de cookies ainda, mas aquilo ficou na cabeça dela”, revela.



Foi durante um evento da Associação Brasileira de Franquias (ABF) que Cinthia conheceu a American Cookies. “Ela ficou encantada, voltou cheia de paixão pelo negócio e pelo produto”, diz Daniel, ponderando que a negociação para a abertura da loja só foi possível pela procura dos representantes da American Cookies. “Ligaram para ela dizendo que tinham muito interesse em ter uma loja em Porto Alegre, porque é uma capital importante”, relata.

De acordo com os sócios, o diferencial da American Cookies para se destacar num mercado com vários concorrentes é a qualidade. "Os insumos são de primeira linha e o valor, considerando tudo o que ele entrega, não é alto", destaca Daniel, ressaltando o preço dos cookies, que vai dos clássicos, por R$ 17,00, passando pelos ultra-recheados, por R$ 18,00, e os especiais, por R$ 19,00.

A American Cookies tem 28 opções de sabores, além de sorvetes e açaí Dener Pedro/Especial/JC



Os sabores vão desde os mais tradicionais, como o de chocolate ao leite e red velvet, mas também com inovações, como o de Jack Daniel’s. O cookie sandwich, de R$ 40,00, é feito com dois cookies recheados com doce de leite, Nutella ou Ovomaltine, além de uma bola de sorvete, que é protagonista no cardápio com o american flurry, sorvetes com pedaços de cookies e calda. Nas opções geladas, a American Cookies também tem shakes com sorvete, a partir de R$ 24,00, e açaí, pelo mesmo valor.



O fato de estarem localizados dentro de um shopping é considerado um trunfo pelos sócios. “É um diferencial, porque sempre tem um fluxo de pessoas. Quando nós abrimos o forno, sai aquele cheiro maravilhoso pelo shopping. As meninas das lojas dizem que é irresistível”, brinca Daniel. “A desvantagem é o aluguel. Mas, apesar de ser alto, é um valor que entrega, que vale a pena”, completa Cinthia.



Os sabores vão desde os mais tradicionais, como o de chocolate ao leite e red velvet, mas também com inovações, como o de Jack Daniel's. O cookie sandwich, de R$ 40,00, é feito com dois cookies recheados com doce de leite, Nutella ou Ovomaltine, além de uma bola de sorvete, que é protagonista no cardápio com o american flurry, sorvetes com pedaços de cookies e calda. Nas opções geladas, a American Cookies também tem shakes com sorvete, a partir de R$ 24,00, e açaí, pelo mesmo valor.

O fato de estarem localizados dentro de um shopping é considerado um trunfo pelos sócios. "É um diferencial, porque sempre tem um fluxo de pessoas. Quando nós abrimos o forno, sai aquele cheiro maravilhoso pelo shopping. As meninas das lojas dizem que é irresistível", brinca Daniel. "A desvantagem é o aluguel. Mas, apesar de ser alto, é um valor que entrega, que vale a pena", completa Cinthia.

O movimento inicial tem sido satisfatório para os sócios, que vendem cerca de 200 cookies por dia. "O público realmente aprovou. Nós ainda não conseguimos investir em publicidade, e, mesmo assim, tem filas, principalmente nos fins de semana. E a localização do quiosque também é estratégica", analisa Daniel, sobre o negócio que fica no primeiro piso, próximo à praça de alimentação.

Outro desafio enfrentado pelos sócios é o modelo de franquias. "Aqui no Sul é mais difícil. As pessoas são exigentes, não é tão fácil ter aceitação. Tanto que as feiras de franquias em outros estados são muito movimentadas, aqui muitas empresas nem vêm", declara Cinthia, que, apesar disso, já tem negociações encaminhadas para a abertura de outra unidade.

Onde encontrar a American Cookies

A loja da American Cookies fica em um quiosque no primeiro andar do Shopping Iguatemi, na avenida João Wallig, nº 1800, bairro Passo D’Areia, em Porto Alegre. O horário de atendimento é das 10h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 11h às 22h no fim de semana.