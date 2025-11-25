Evento em Porto Alegre sobre empreendedorismo e liderança tem Bernardinho entre os palestrantes

O FLFeztival , evento focado em empreendedorismo e inovação, chega à terceira edição. O evento, realizado pelo Salão de Atos da Pucrs. A ideia do encontro é fomentar negócios e oportunidades dentro do empreendedorismo gaúcho, além de apresentar a história de empresários importantes no mercado nacional, compartilhando conteúdos estratégicos e práticos. , evento focado em empreendedorismo e inovação, chega à terceira edição. O evento, realizado pelo grupo FLF , ocorre neste sábado (29), a partir das 8h, no. A ideia do encontro é fomentar negócios e oportunidades dentro do empreendedorismo gaúcho, além de apresentar a história de empresários importantes no mercado nacional, compartilhando conteúdos estratégicos e práticos.

Os temas centrais da edição 2025 incluem gestão, liderança, vendas, marketing e Inteligência Artificial. Entre os speakers do evento, estão Bernardinho, treinador da seleção brasileira de voleibol masculino e empresário, Allan Barros, fundador da Pulse, da Aceleraí e mentor do G4 Educação, e Clóvis Lumertz, CEO da Allcon Growthfinders.

“Nosso evento é muito voltado a empreendedores, empresários, mas também direcionamos a edição deste ano para líderes, estudantes ou pessoas que tenham o desejo de empreender”, destaca Raphaela Sefton, uma das sócias do FLF. Além dela, o empresário Danilo Azambuja e o ex-jogador de futebol e empreendedor Rafael Sobis fazem parte do quadro societário.

Inteligência relacional como aliada no empreendedorismo é tema de evento gratuito na Fundatec LEIA TAMBÉM >

O festival também busca estimular a reflexão, gerar novos insights, além de incentivar o networking. Nas últimas duas edições, o evento reuniu mais de 3 mil pessoas, incluindo empreendedores, empresários, líderes e estudantes. Neste ano, a expectativa continua alta. “Esperamos cerca de 1,4 mil participantes”, declara.

De acordo com Raphaela, um dos maiores desafios enfrentados pelo grupo, especialmente considerando a cultura empreendedora local, é mostrar a importância de eventos como esse em Porto Alegre. Segundo a empreendedora, tradicionalmente, o público local tende a consumir esse tipo de conteúdo em outros estados, como São Paulo.

“ Falamos que, em 2023, furamos uma bolha, no sentido de, desde o início, trazer conteúdos exclusivos, experiências, que é o que promovemos em nosso evento aqui para o Rio Grande do Sul. Dentro de tantos desafios, que incluem logística, conseguimos trazer nomes de peso para cá”, destaca

Raphaela comenta que ela e os demais sócios perceberam uma mudança na maturidade e no interesse do público entre a primeira e a terceira edição. Essa diferença é atribuída, em parte, às enchentes de maio de 2024. “Acredito que dentro do nosso bairrismo conseguimos nos unir ainda mais. Conseguimos também um olhar de fora, em nível nacional e internacional”, reflete, comentando que o momento delicado incentivou o fomento e o apoio aos negócios gaúchos.