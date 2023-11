Rafael Sóbis investe em evento de empreendedorismo e traz Flávio Augusto e João Adibe para Porto Alegre

Com realização de Rafael Sóbis, o FLFeztival busca fomentar o empreendedorismo em Porto Alegre. O evento discute assuntos como modelos de negócios, vendas, marketing e gestão. Entre os palestrantes confirmados, estão algumas lideranças do cenário nacional como Flávio Augusto, fundador da rede de escolas de línguas Wise Up; e João Adibe, presidente e CEO do Grupo Cimed, do setor farmacêutico.

“Acabamos nos conectando com muitos empresários que admiramos em conversas no podcast. E, agora, fazemos um evento com esse mesmo propósito de provocar conexões. É muito mais que um evento de palestras”, diz Danilo sobre a idealização do FLFeztival. “ Estamos trazendo grandes nomes para compartilhar conhecimentos e inspirar a comunidade gaúcha. Queremos que o Rio Grande do Sul seja visto como um estado de empreendedores que transformam o País ”. O FLFeztival espera receber cerca de 1,5 mil pessoas.

Palestrantes confirmados no FLFeztival

Além de Flávio Augusto e João Adibe, estão confirmados os palestrantes Carlos Busch, que possui 20 anos de experiência em liderança de empresas, como ONU e Microsoft; Luciano Potter, jornalista e podcaster; e Renata Vichi, CEO do Grupo CRM, dono da Kopenhagen. Entre as apresentações, devem ocorrer dinâmicas para interação do público. “Vamos surpreender muitas pessoas com o nosso espaço de experiência”, acredita Danilo.

Em sua primeira edição, o FLFeztival deve adquirir uma agenda anual, como conta o sócio. “Estamos bem ansiosos para a chegada do dia do evento. Começamos agora, mas a ideia é que ano que vem seja melhor e assim sucessivamente.”

Informações e ingressos do FLFeztival

O encontro acontece no dia 25 de novembro, das 8h30min às 18h, no Salão de Atos da Pucrs. Os ingressos para o evento estão em 3º lote e custam a partir de R$ 899,00. As entradas devem ser adquiridas no site oficial do FLFeztival. Uma mentoria com Flávio Augusto é ofertada por R$ 9,9 mil, em valor pago à vista. A opção também dá acesso a espaços exclusivos do evento e encontros mensais do FLFClub. Restam apenas 20 ingressos desse modelo.