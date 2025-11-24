Inteligência relacional como aliada no empreendedorismo é tema de evento gratuito na Fundatec

O 14º FDTthink, evento promovido pela Fundatec, acontece nesta semana, em Porto Alegre, com o tema A Inteligência Relacional no Contexto das Organizações. As palestras abordarão como a inteligência relacional é uma habilidade essencial para líderes que conduzem times para alta performance em organizações que buscam sustentabilidade e perenidade. Na quinta-feira (27), o GeraçãoE comanda o painel sobre empreendedorismo, abordando saúde social e inovação nas empresas. Para isso, contará com a presença de Helena Kich, COO da Perestroika, e Andressa Brum Merolillo, CEO da Happy House.
O painel, que acontece às 19h, terá mediação de Isadora Jacoby, editora do GeraçãoE. Com foco no empreendedorismo, as especialistas trarão perspectivas sobre como as relações interpessoais nos ambientes organizacionais podem ser ativos estratégicos para as empresas.
Conheça as palestrantes
Andressa Brum Merolillo é CEO da Happy House, agência de endomarketing. Formada em Administração de Empresas pela ESPM, teve passagens de aprendizado na Inglaterra e no Vale do Silício e participação no grupo de estudos Ciclo Empreendedor por cinco anos. Antes de assumir a gestão da Happy House, em 2023, contabilizava 12 anos dentro da agência, tendo passado por todas as áreas. Atualmente, a HH contabiliza mais de 30 clientes do porte de GOL, Sicredi e Grupo Panvel.
Helena Kich é professora, palestrante e COO da Perestroika. Já atuou em projetos para marcas como Heinz, Mercado Livre, Mary Kay, Sephora e Wella conduzindo iniciativas de aprendizagem no Brasil e na América Latina. Em 2024 lançou o Curso Geração Z Habilidades Humanas - O Guia de Sobrevivência no Mercado de Trabalho pela visão da Gen Z e, recentemente, lançou o Liderança Consciente, novo curso da Perestroika.
Como participar do 14º FDTthink
As inscrições são gratuitas, mediante a doação de 1kg de alimento, e devem ser feitas no Sympla clicando aqui. A programação inicia na quarta-feira (26) e vai até a quinta-feira (27).