Inteligência relacional como aliada no empreendedorismo é tema de evento gratuito na Fundatec

O 14º FDTthink, evento promovido pela Fundatec, acontece nesta semana, em Porto Alegre, com o tema A Inteligência Relacional no Contexto das Organizações. As palestras abordarão como a inteligência relacional é uma habilidade essencial para líderes que conduzem times para alta performance em organizações que buscam sustentabilidade e perenidade. Na quinta-feira (27), o GeraçãoE comanda o painel sobre empreendedorismo, abordando saúde social e inovação nas empresas. Para isso, contará com a presença de Helena Kich, COO da Perestroika, e Andressa Brum Merolillo, CEO da Happy House .

O painel, que acontece às 19h, terá mediação de Isadora Jacoby, editora do GeraçãoE . Com foco no empreendedorismo, as especialistas trarão perspectivas sobre como as relações interpessoais nos ambientes organizacionais podem ser ativos estratégicos para as empresas.

Conheça as palestrantes

Andressa Brum Merolillo é CEO da Happy House, agência de endomarketing. Formada em Administração de Empresas pela ESPM, teve passagens de aprendizado na Inglaterra e no Vale do Silício e participação no grupo de estudos Ciclo Empreendedor por cinco anos. Antes de assumir a gestão da Happy House, em 2023, contabilizava 12 anos dentro da agência, tendo passado por todas as áreas. Atualmente, a HH contabiliza mais de 30 clientes do porte de GOL, Sicredi e Grupo Panvel.

Helena Kich é professora, palestrante e COO da Perestroika. Já atuou em projetos para marcas como Heinz, Mercado Livre, Mary Kay, Sephora e Wella conduzindo iniciativas de aprendizagem no Brasil e na América Latina. Em 2024 lançou o Curso Geração Z Habilidades Humanas - O Guia de Sobrevivência no Mercado de Trabalho pela visão da Gen Z e, recentemente, lançou o Liderança Consciente, novo curso da Perestroika.

Como participar do 14º FDTthink