Lancheria e padaria de Porto Alegre lançam smash burguer no pão de croissant 

De Rua Sfoglia está disponível no cardápio do De Rua até o dia 30 de novembro, com unidades limitadas por dia e exclusivamente no delivery do De Rua. Em uma collab inédita, o, marca do grupo Manda Brasa, que comanda o restaurante 20Barra9, e a, padaria especializada na produção de croissants, lançaram o smash clássico com pão redondo de croissant. O burger, lançado na quarta-feira (19),, com unidades limitadas por dia e exclusivamente no delivery do De Rua.

O burger de carne coberto de queijo é servido no pão folhado e redondo da Sfoglia, e custa R$ 49,90, com a opção de incrementar o lanche adicionando cebola caramelizada.

O De Rua é o empreendimento mais novo do grupo Manda Brasa, responsável pela rede de restaurantes 20Barra9 em Porto Alegre e em Atlântida, no Litoral Norte. A operação está localizada no parque em frente ao Shopping Pontal, na Zona Sul da Capital. O braço mais novo do grupo busca levar uma proposta mais popular para a beira do Guaíba.

Já a Sfoglia, padaria especializada em croissant, inaugurada em junho em Porto Alegre, passou a atrair longas filas para o Pátio Ivo Rizzo, no Moinhos de Vento. Foi por meio das redes sociais e de uma linguagem descomplicada que o negócio se conectou com a clientela, que forma filas para garantir os itens. Atualmente, a padaria produz cerca de 700 croissants por dia.

