Apostando no público com restrições alimentares, doceria de Santa Maria abrirá unidade no Bom Fim

Em um mercado cada vez mais atento às necessidades alimentares específicas, a doceria Sem Culpa, de Santa Maria, está expandindo suas operações para Porto Alegre, no bairro Bom Fim. A iniciativa é liderada por Caroline Coradini, que transformou suas próprias restrições alimentares em um negócio.

A empreendedora sempre teve resistência à insulina e intolerância à lactose. Foi pensando nisso que, em 2018, começou a vender doces para pessoas que, assim como ela, não podiam comer nas tradicionais docerias. Foi só em 2020, com a pandemia e a interrupção das graduações de Engenharia Civil e Arquitetura, que Caroline investiu mais tempo e dinheiro no negócio, formalizando a criação da Sem Culpa.



Em 2021, a Sem Culpa passou a ter um endereço fixo. “O pessoal ia até meu apartamento para buscar, mas começou a ficar inviável, porque era no quarto andar. Então em 2021 nós conseguimos um espaço. Começou como delivery e takeaway, mas abrimos ao público quando começou a liberação para os estabelecimentos”, recorda Caroline.



A abertura para atendimento presencial foi um momento importante no desenvolvimento da Sem Culpa. Além do aumento no movimento, possibilitou uma expansão no cardápio. “Com as mesas na rua, começamos a nos tornar uma cafeteria, além de doceria, porque temos muitas opções de café e salgados também”, contextualiza Caroline. “ Nosso objetivo é que o cliente vá e tenha uma experiência completa, que possa comer tudo o que ele comeria numa cafeteria tradicional, só que saudável ”, conclui.

A substituição dos ingredientes é o segredo para transformar os produtos em saudáveis. Os açúcares dão lugar aos adoçantes naturais de baixo índice glicêmico. “Muita gente fala mal dos poliois, mas eles acabam sendo a opção mais segura para diabéticos. Se tu não usares uma quantidade grande, tu não vais ter efeito laxativo. O que acontece é que as pessoas colocam uma quantidade absurda de adoçante para chegar num doce tão doce quanto o açúcar e daí sim, tu tens um efeito laxativo”, explica Caroline.



Em relação à lactose, Caroline relata que na maioria dos casos, a substituição é por leite zero lactose, mas que há algumas receitas em que o laticínio é trocado por outros ingredientes. “Utilizamos bebida vegetal à base de castanha ou de amêndoas. Alguma oleaginosa para substituir o leite, geralmente bebida vegetal de aveia com castanha ou leite de coco”, cita.



Cardápio da Sem Culpa

O cardápio da Sem Culpa é variado, com opções doces e salgadas, além das bebidas. Nos doces, alguns dos destaques são os bombons, oferecidos em diversos sabores. “O que mais vendemos é o de morango, tanto de chocolate branco quanto preto. Os cookies também saem bastante. Os alfajores e as tarteletes são veganos também”, comenta Caroline, destacando que estes são os que ela indica e que costumam surpreender quem experimenta.



Já na parte dos salgados, a Sem Culpa conta com opções como crepiocas, empadas, pastéis, quiche, e o clássico pão de queijo. A Sem Culpa também oferece diferentes tipos de cafés quentes e gelados, como cappuccinos, expresso, macchiato, iced lattes, além de soda.

O cardápio, assim como a essência da doceria, se manterá igual em Porto Alegre. A expansão para a Capital conta com uma sociedade junto a uma cliente que virou parceira. “Eu tinha alguns convidados do meu casamento que eram intolerantes, e queria que tivesse um espaço só para os doces saudáveis. Conhecemos a Carol e adoramos. Eu cuido mais da minha alimentação que o meu marido, mas ele também gostou muito”, lembra Mariana Marchi, sócia da operação de Porto Alegre. “Eu convenci ela porque de fato nunca achei doces tão bons quanto os dela aqui”, complementa.



A escolha do ponto também foi estrategicamente pensada de acordo com a localização. "O público do Bom Fim gosta desse estilo de negócio, com mesas na calçada, trazer o seu cachorro, conversar, o público pede isso", destaca Mariana, que conversou com a dona de uma loja ao lado sobre o espaço, até então desocupado. "Quando ela disse que estava disponível. "Aí eu falei 'me dá o contato' na hora", brinca.

Informações gerais sobre a Sem Culpa

A operação da Sem Culpa em Porto Alegre ficará na rua Irmão José Otão, nº 588, no bairro Bom Fim. A previsão de abertura é até o fim do mês de novembro, em formato de soft opening.