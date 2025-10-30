O que uma cidade pode ensinar para a outra

Foi-se o tempo em que uma única cidade era a referência em gastronomia. Hoje, com o avanço das redes sociais, as tendências circulam pelo mundo: o que é moda no Japão pode ser o eixo de um negócio do outro lado do mundo. Da mesma forma, dentro do País, a cultura se espalha. As fronteiras ficam mais estreitas a partir do momento em que conseguimos acessar outras culturas na palma da mão.

É claro que há os regionalismos. Os insumos que são o forte de uma determinada região, como o cuscuz no Nordeste e o churrasco aqui no Sul. Mas a gastronomia é uma forma de viajar sem sair do lugar, e é nisso que os empreendedores estão apostando.