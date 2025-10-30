O que uma cidade pode ensinar para a outra

Foi-se o tempo em que uma única cidade era a referência em gastronomia. Hoje, com o avanço das redes sociais, as tendências circulam pelo mundo: o que é moda no Japão pode ser o eixo de um negócio do outro lado do mundo. Da mesma forma, dentro do País, a cultura se espalha. As fronteiras ficam mais estreitas a partir do momento em que conseguimos acessar outras culturas na palma da mão.
É claro que há os regionalismos. Os insumos que são o forte de uma determinada região, como o cuscuz no Nordeste e o churrasco aqui no Sul. Mas a gastronomia é uma forma de viajar sem sair do lugar, e é nisso que os empreendedores estão apostando.
Nesta edição do GeraçãoE, contamos histórias de negócios que fizeram a ponte aérea São Paulo - Porto Alegre, dois deles de gastronomia. O Locale Café e Trattoria apostou na capital gaúcha para abrir a primeira unidade fora do estado de São Paulo. Já a Sfoglia, operação inaugurada neste ano em Porto Alegre, já projeta a chegada na capital paulista em 2026. E ambas as operações apostam em referências da gastronomia italiana. Ou seja, é uma referência internacional e que, agora, atravessa os estados. Essa expansão de horizontes pode ser também uma oportunidade de aprendizado. Chegar a um novo estado é perceber as diferenças - positivas e negativas. Muitas vezes, adaptações são necessárias, seja no cardápio ou no atendimento. Mas, de forma geral, esses movimentos apontam que há potencial em diversas cidades, não somente em uma, e que a chegada em um novo mercado é sempre uma possibilidade de aprimorar o negócio.