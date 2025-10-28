Evento em Porto Alegre discute empreendedorismo após os 40 anos

Discutir a empregabilidade e as oportunidades para empreender em etapas mais avançadas da vida profissional tem ganhado espaço a partir do crescente envelhecimento da população. O Rio Grande do Sul é o estado do País com o maior percentual de pessoas com 60 anos ou mais, chegando a 20%. É nesta perspectiva que surgiu o evento Summit Empreender 40+, que acontece nesta quarta-feira (29), no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre.

Comandado pelo empreendedor Fabinho Vargas, o encontro reunirá nomes como Pedro Janot, Aod Cunha, Eduardo Leite, Cris Paz, Andre Foresti, Fátima Torri, Alice Urbim, Alexandre de Maio, Rodrigo Sabiah, Michel Couto, Danielle Cosme, Vinicius Mendes Lima, Jair Kobe e Dody Sirena, em painéis, workshops e debates que irão destacar a importância da diversidade etária no mercado.

A ideia surgiu a partir da experiência pessoal do empreendedor, que fez uma transição de carreira nesta faixa etária. "Nasceu de uma inquietação minha de olhar para essa geração - a minha geração. Estou com 54 anos e fui, durante mais de 20 anos, cantor do Tchê Guri. A minha história sempre foi na música. Com o fato de eu viajar muito, não pude estudar. Quando tinha 36 anos, me dei conta de que precisava buscar isso, queria ter pelo menos o segundo grau completo", lembra Fabinho. O retorno aos estudos não parou por aí: aos 40 anos, graduou-se em Marketing. "A minha experiência de vida começa um novo ciclo aos 40 anos", ressalta.

O encontro, garante o empreendedor, é apenas um ponto de partida, já que a ideia é fomentar um ecossistema focado no empreendedorismo 40+. "Vamos lançar uma plataforma para as pessoas se comunicarem de várias formas. Vão ter cursos sobre finanças, saúde, esportes, impacto social, pesquisa, inovação. Só que todas elas com uma linguagem e abordagem que esse público consiga assimilar de uma forma objetiva", explica.

Fabinho ressalta que, muitas vezes, tanto no mercado de trabalho quanto no empreendedorismo, valoriza-se mais os atributos das pessoas mais jovens, negligenciando uma parte importante que é construída a partir da experiência. " Percebi que a experiência ainda é subestimada. Quero mostrar que a bagagem que carregamos pode ser uma vantagem competitiva. Não só para abrir empresa, mas empreender na vida, no trabalho, nas relações . É usar o que já viveu como combustível para criar coisas novas", afirma o empreendedor, destacando que os desafios partem, muitas vezes, das próprias pessoas com mais de 40 anos. " O maior desafio é o interno, acreditar que ainda dá tempo. Muita gente acha que o trem passou, e tem o desafio de acompanhar as mudanças, se atualizar. Mas quem já viveu muito tem muito para dar ainda. Inovação é muito mais que uma boa ideia. Por exemplo, me incomoda profundamente quando chego em um restaurante e só tem cardápio por QR Code, porque ele não resolve nenhuma dor. Ele resolve um problema do restaurante, que não precisa ficar mudando cardápio. Mas daí eu vou com a minha filha e com a minha mãe e tenho que pedir comida para todo mundo. E isso é colocado na sociedade como inovação", pondera.

Essas barreiras também acontecem no universo empreendedor, diz Fabinho. "Esse preconceito etário é velado, mas é muito aparente. A gente vai em um evento de empreendedorismo, e tem mesa bistrô sem cadeiras. Mas a pessoa que tem 70 anos quer sentar", pontua.

