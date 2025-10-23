Empreender aos 50 não é começar do zero, é começar de verdade

Leandro Lages, publicitário e especialista em psicologia transpessoal e negócios, tem se dedicado a assessorar profissionais e empreendedores a descobrirem o propósito na sua trilha profissional. E esta descoberta não tem idade.

Dados do Relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) mostram que 13,3% dos novos negócios no Brasil, em 2024, foram abertos por pessoas com mais de 55 anos. Leandro afirma que o empreendedorismo na maturidade surgiu como alternativa ao mercado corporativo tradicional, que permanece com dificuldades para aproveitar o potencial desses profissionais.

Confira cinco dicas de Leandro para quem quer empreender na maturidade:

1. Transforme sua vivência em um ativo: Você acumulou décadas de aprendizados, erros e acertos — e isso tem valor de mercado. Consultorias, mentorias e negócios autorais são formas de monetizar a bagagem com flexibilidade e liberdade . A experiência prática que você carrega é o diferencial que muitas empresas buscam — só precisa ser traduzida para novos formatos.

2. Construa algo que reflita quem você é hoje: Empreender depois dos 50 não é sobre fugir do passado, mas dar novo sentido à sua história. Esse pode ser o momento de colocar no mundo um projeto mais alinhado aos seus valores, ao seu ritmo e à sua verdade — sem a necessidade de atender expectativas externas. Autoconhecimento e estratégia andam juntos .

3. Aproveite sua trajetória, não descarte nada: Muitos acreditam que para empreender é preciso “largar tudo”. Na verdade, é o oposto. Tudo o que você viveu até aqui — sua experiência, sua rede, seus aprendizados — é o combustível para a próxima fase. Empreender é reformatar o que já existe , como um bom carreteiro feito de sobras de churrasco: o sabor está justamente na mistura.

4. Faça do digital um aliado, não um obstáculo: Por muito tempo, as ferramentas digitais pareciam um território hostil para quem não nasceu nas telas. Hoje, elas estão mais intuitivas e acessíveis do que nunca. Não é sobre virar influenciador, mas sobre ter um posicionamento claro e uma presença digital coerente com quem você é. Com a orientação certa, o digital deixa de ser um inimigo e se torna um parceiro de crescimento.