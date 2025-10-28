Tecnopuc promove festival de inovação e empreendedorismo com entrada gratuita

Acontece, na próxima quinta-feira (30), o Tecnopuc Experience, festival de inovação e empreendedorismo que promete uma imersão em tecnologia, ciência e negócios. Chegando em sua oitava edição, o evento já conta com mais de 2 mil inscritos, que terão acesso a palestras sobre seis trilhas de conhecimento: criatividade, pessoas, impacto, ecossistema, ciência ao mercado e startups.
Entre os palestrantes estão nomes como Pierre Lévy, pesquisador francês sobre cibercultura; Ana Helena Ulbrich, co-fundadora da NoHarm.ai, presente na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em IA em 2025, pela revista Time; Cláudio Gastal, presidente do Badesul, entre outros.
Além das palestras, o público terá acesso à Feira de Tecnologia, um espaço de exposição de soluções para diferentes desafios do mercado que estão sendo desenvolvidas no Tecnopuc, interagindo com ativações de marcas parceiras do parque e aproveitando a programação cultural.
O Tecnopuc Experience faz parte da Semana Acadêmica Integrada da Pucrs e acontece das 9h às 19h15min, no Tecnopuc, localizado na avenida Ipiranga, nº 6681, bairro Partenon, em Porto Alegre. As inscrições gratuitas podem ser feitas através do site pucrs.br/tecnopucexperience.
