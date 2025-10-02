Jornal do Comércio lança programa de inovação aberta durante Semana Caldeira

Na tarde desta quinta-feira, 2 de outubro, o Jornal do Comércio lançou seu novo programa de inovação aberta durante a Semana Caldeira. O projeto tem como objetivo oferecer capital em mídia a startups e empresas em tração, buscando conectar tradição e inovação para impulsionar a credibilidade e visibilidade das marcas no mercado.



Nós, como um jornal de economia e negócios, temos o dever de estarmos nesse meio também junto com as startups, entendendo e contribuindo cada vez mais com os meios da inovação e do empreendedorismo", destacou Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do JC "O JC Ventures é um programa que estamos lançando para desenvolver projetos internos de inovação do Jornal do Comércio e, ao mesmo tempo, também ajudar empresas pequenas a se alavancarem e solucionarem problemas.



O lançamento oficial ocorreu no Instituto Caldeira, e além do diretor-presidente, também participaram o diretor comercial do JC, Guilherme Bunse; e João Finoqueto, head do programa JC Ventures. Finoqueto foi o responsável por apresentar o novo programa do Jornal do Comércio para os investidores e os representantes de startups que se fizeram presentes.



"O jornal está no nome, mas somos muito mais do isso. Somos uma ferramenta que o Estado do Rio Grande do Sul tem para promover negócios. O JC Ventures é um programa que faz esse link entre tradição e inovação. Aqui temos empresas que estão iniciando no mercado, que ainda não tem aquela visibilidade que precisam. Então, o jornal vem para suprir essa lacuna e oferecer, como um dos produtos e serviços, essa credibilidade, estender a mão e conectar a empresa de vocês ao mercado dos negócios", explicou Finoqueto



Ele destacou os principais produtos oferecidos pelo JC Ventures. Segundo o head do JC Ventures, o programa é estruturado como um menu de entregas, que inclui capital em mídia qualificada e presença em mídia qualificada, utilizando canais impressos e audiovisuais para garantir que a marca alcance os tomadores de decisão. "Oferecemos capital em mídia qualificada e curadoria editorial, com credibilidade e visibilidade institucional às empresas. Além disso, temos um acesso direto ao mercado", disse.



