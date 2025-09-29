Esmalteria do Mont'Serrat expande e abre franquia na Zona Norte de Porto Alegre

Criada pela empreendedora Suzanna Netuno, natural de Recife, a Cute Esmalteria abriu as portas em 2019 no bairro Mont'Serrat, em Porto Alegre. Seis anos após a inauguração da operação, a marca passa por um momento de expansão abrindo sua primeira franquia. Localizada na Zona Norte de Porto Alegre, no bairro Cristo Redentor, a nova unidade da esmalteria abriu as portas recentemente. À frente da primeira franquia da Cute está Lisiane Schaeffer, empreendedora de primeira viagem, mas que atua na área de gestão financeira e de pessoas há mais de uma década.

Buscando mais qualidade de vida, Lisiane estava, há alguns anos, recalculando a rota da vida profissional. Moradora da Zona Norte da Capital e cliente de longa data da Cute, a empreendedora viu a oportunidade de trazer um serviço especializado para a região. De acordo com ela, o investimento na Cute foi impulsionado pela confiança e pela paixão transmitida pela fundadora da marca.

“Sempre tive vontade de ter algo no ramo da beleza, mas fui deixando o sonho um pouco de lado e indo mais para a área da minha formação técnica. Com um pouco mais de maturidade, comecei a pensar novamente em ter um espaço que iria me trazer mais qualidade de vida”, comenta Lisiane.

Após decidir empreender, a futura franqueada iniciou uma pesquisa de campo, experimentando lugares e buscando um parceiro ou mentoria. Foi nessa busca que ela se aproximou de Suzanna, a dona da franquia, que na época oferecia mentoria. Durante o encontro, Suzanna revelou que o projeto de franquia estava começando e convidou a cliente a investir.

“ Eu já tinha uma bagagem profissional na área de administração. Trabalhei muitos anos em uma empresa, então aprendi muito sobre gestão, e isso me deu ferramentas para analisar a possibilidade de negócio, se seria viável para mim ”, constata Lisiane.

Com um investimento de R$ 250 mil, o processo para abrir o novo ponto levou sete meses. A nova unidade da Cute Esmalteria oferece os mesmos serviços da loja do bairro Mont'Serrat. Manicure e pedicure simples, esmaltação em gel, nail art, alongamentos e o jelly spa - pedicure exclusivo realizado em cubas de hidromassagem -, serviço que se destaca e é um dos atrativos da operação.

Expansão da marca através de franquia

O desejo de abrir um negócio focado em um nicho específico surgiu em 2015, durante uma viagem de Suzanna à Suíça. “Era para ser um negócio de mãe para filha, porque minha mãe era manicure. Desde criança, eu sonhava em abrir um salão para a minha mãe”, conta a empreendedora à frente da Cute Esmalteria.

Morando no exterior, Suzanna teve a oportunidade de conhecer um mercado que oferece serviços exclusivos. “Desde 2015, no exterior, já existia espaço para apenas unhas, ou só sobrancelhas e cílios, e achei isso muito interessante”, comenta. Após um estudo de mercado, Suzanna resolveu deixar o Nordeste e apostar na capital gaúcha para abrir seu próprio negócio.

“ As mulheres mais vaidosas do Brasil estão em Porto Alegre. Aqui, as pessoas investem muito capital em beleza”, afirma.

A expansão por franquia da marca foi um processo que nasceu da observação de mercados internacionais e da demanda do público, culminando na formalização do negócio por meio de um projeto subsidiado pelo governo. “Entrei para um projeto com o Sebrae subsidiado pelo governo, no qual eles me ajudaram a formatar toda a minha empresa no formato de franquia. Terminamos o projeto no final de 2023”, conta a empreendedora.

De acordo com Suzanna, ver a marca expandindo é gratificante, ainda mais ao possibilitar que outras mulheres tenham seus próprios negócios. “Sempre sonhei em expandir dessa forma. Não tenho aquele sonho de ser dona de várias esmalterias, prefiro ajudar outras mulheres a ter as suas próprias esmalterias.”

O plano de expansão da marca prevê novas unidades no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Em Porto Alegre, Suzanna destaca um processo em análise na Zona Sul. Olhando para o mercado internacional, a empreendedora já pensa na Suíça. “Ainda preciso ver a questão da marca na Europa, pois a tenho patenteada no Brasil”.

Além disso, a marca prevê a criação da linha própria de cosméticos Cute Self Care e a oferta de cursos de aperfeiçoamento nas técnicas de esmaltação em gel, blindagem em gel e nail art.

