Charlie anuncia o encerramento da loja no Bom Fim

Charlie no Bom Fim irá encerrar as atividades. Através de uma publicação no Instagram oficial da marca, foi informado que a loja fechará as portas na próxima terça-feira (30). Segundo o post, a unidade que foi aberta em celebração aos 10 anos da marca, passou por alguns momentos difíceis como a crise do cacau e o aumento no custo dos cafés especiais. Apesar disso, a marca admite que o fim se deu também por alguns erros de gestão.

De acordo com a nota no Instagram, a ideia da unidade era testar uma versão pocket do negócio, para tentar replicar em outras regiões. Porém, durante a experiência na pequena loja, a equipe entendeu que o negócio precisa de espaço para dar certo, por isso a versão pocket não faz sentido dentro da ideia de negócio.

Na publicação, a marca afirma que reduzir não significa derrota, mas sim uma vitória interna. “Vamos centrar nossa energia em reestruturar a unidade do MontSerrat, fortalecer a qualidade da nossa fábrica, seguir o plano de consolidar a Casa Charlie Moinhos como um flagship da marca e manter as lojas de Floripa e da Zona Sul com seus portes atuais”, destaca a nota.

Ao fim, a Charlie informa que os principais produtos seguem sendo comercializados no Mercado Brasco, no Bom Fim, e celebra as confeitarias que operam no bairro. "Seguiremos aplaudindo o brilhante e tradicional trabalho de amigos empreendedores do Bom Fim como a Confeitaria Barcelona e os nossos amigos da Casa de Pelotas. Vocês representam (e fazem) o que a gente não conseguiu fazer no Bom Fim."

Confira a nota na íntegra:

Todo fim é o começo de algo novo. No próximo dia 30.9 encerraremos nossa pequena unidade do Bom Fim que abriu faz pouco mais de um ano. Ao completar 10 anos de Charlie em 2024 – vieram de surpresa os desafios da crise do cacau, dos aumentos exorbitantes no custo do café especial somados aos nossos próprios erros de gestão. Fomos olhar para o negócio com mais racionalidade. A operação pocket do Bom Fim foi um teste. Uma tentativa de avaliar se uma unidade enxuta funcionaria para a nossa marca para - quem sabe - escalonar para outros bairros e cidades. Categoricamente afirmamos: deu errado, não fez sentido e para “dar certo” exigiria um outro olhar, um outro modelo. Já entendemos que a história que contamos a partir dos produtos que fabricamos e do cardápio que servimos precisa de espaço para experiência, de possibilidade de encontros de afeto, de mais contato e mais entrega. No Bom Fim, pelo tamanho da loja, não foi possível oferecer o que a gente deseja.



Fechar uma unidade nunca é fácil. Sair de um bairro querido também não. O fato é que neste momento de altas dificuldades de manter um negócio de alimentação lucrativo a gente decidiu reduzir a Charlie. E reduzir não significa uma derrota não, mas uma vitória interna. Vamos centrar nossa energia em reestruturar a unidade do MontSerrat, fortalecer a qualidade da nossa fábrica, seguir o plano de consolidar a Casa Charlie Moinhos como flagship da marca e manter as lojas de Floripa e da Zona Sul com seus portes atuais. Queremos fortalecer o que criamos, resgatar o que nos fez feliz na jornada e reconquistar algo que se perdeu no caminho. Ontem ouvimos essa máxima: “O que te trouxe até aqui, não é o que vai te levar pra cima”. A partir de hoje - 26.9.25 - estamos em reconstrução de algo. Dos produtos, ao cardápio, dos nossos papéis e às nossas mais nobres intenções.



No Bom Fim seguimos com os principais produtos da Charlie em venda no Mercado Brasco. E seguiremos aplaudindo o brilhante e tradicional trabalho de amigos empreendedores do Bom Fim como a Confeitaria Barcelona e os nossos amigos da Casa de Pelotas. Vocês representam (e fazem) o que a gente não conseguiu fazer no Bom Fim.