Jovens de Santa Maria criam o 'Letterboxd do futebol', plataforma para análises de jogos

Apaixonados por futebol, os amigos João Tomazetti e Giuliano Reginatto perceberam uma oportunidade de empreender com o esporte. Vendo que no X, antigo Twitter, vários usuários faziam análises dos jogos e avaliavam com notas, a dupla decidiu criar uma plataforma própria para isso. A principal referência foi o Letterboxd, site onde é possível fazer críticas de filmes e classificá-los com estrelas, que vão de zero a cinco. O sucesso do aplicativo motivou a criação do Futez, que saiu da fase de testes em agosto deste ano.



A interface da plataforma conta com jogos em destaque, que são os mais bem avaliados pelos usuários, e os mais aguardados, definidos pelos próprios sócios. “Na avaliação, tu podes dar uma nota de 0 a 10 e fazer um comentário sobre o jogo, que é bem livre. Tem gente que faz textão, análise tática bem aprofundada. E tem gente que usa para fazer piadinha, uma coisa mais descontraída. Tem de tudo”, conta João, destacando a disponibilidade de adicionar fotos da partida, para quem for ao estádio, e outros indicadores como qualidade, arbitragem e atmosfera do jogo. “Pensamos nisso para dar uma dimensão maior, porque só a nota não representaria a partida por completo”, explica.

LEIA TAMBÉM > Conheça a CEO gaúcha que está na lista das 100 pessoas mais influentes em Inteligência Artificial do mundo



Graduandos, João e Giuliano estudaram juntos no Ensino Médio e, após, foram para a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na cidade onde residem. “Eu estava estudando Estatística, mas tranquei para me dedicar ao projeto”, conta João, planejando um futuro próspero com o Futez. “Ainda não temos retorno financeiro, estamos pagando para manter no ar. Mas é muito recente. Nosso próximo passo é desenvolver o aplicativo que, se tudo der certo, sai ainda em setembro”, projeta sobre a plataforma, que ainda está disponível apenas no site futez.com.br.



O site foi desenvolvido apenas pelos sócios, que estudaram no Colégio Técnico Industrial. “Por conta disso, já tínhamos um conhecimento básico de programação, mas o Giuliano sabe mais do que eu, então ele é o responsável por esta parte”, admite João. “O site está no ar desde março, mas era só entre amigos. Agora em agosto, fizemos uma reforma no site e divulgamos. Foi no dia 13 que postamos e deu uma viralizada. Antes, tinha só 80 usuários, então dá para dizer que foi o lançamento”, complementa. Graduandos, João e Giuliano estudaram juntos no Ensino Médio e, após, foram para a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na cidade onde residem. “Eu estava estudando Estatística, mas tranquei para me dedicar ao projeto”, conta João, planejando um futuro próspero com o Futez. “Ainda não temos retorno financeiro, estamos pagando para manter no ar. Mas é muito recente.”, projeta sobre a plataforma, que ainda está disponível apenas no siteO site foi desenvolvido apenas pelos sócios, que estudaram no Colégio Técnico Industrial. “Por conta disso, já tínhamos um conhecimento básico de programação, mas o Giuliano sabe mais do que eu, então ele é o responsável por esta parte”, admite João. “O site está no ar desde março, mas era só entre amigos. Agora em agosto, fizemos uma reforma no site e divulgamos. Foi no dia 13 que postamos e deu uma viralizada. Antes, tinha só 80 usuários, então dá para dizer que foi o lançamento”, complementa.

LEIA TAMBÉM > Fotógrafos de rua transformam corrida em oportunidade de renda em Porto Alegre