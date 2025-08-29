Evento no Jornal do Comércio celebra 10 anos do GeraçãoE

GeraçãoE, plataforma de empreendedorismo do Na noite desta quinta-feira (28), ocorreu o evento de celebração aos 10 anos do, plataforma de empreendedorismo do Jornal do Comércio . O evento contou com nomes importantes do ecossistema de inovação, representantes do Governo do Estado, comunicadores e empreendedores locais.

Mauro Belo Schneider, editor-executivo do site do Jornal do Comércio, abriu o evento agradecendo a presença de todos; em especial, do Secretário Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum, do Secretário Municipal de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre, Luiz Otávio Prates, e do reitor da universidade Feevale, José Paulo da Rosa.

enfatizando o viés econômico e social da plataforma. “O GeraçãoE tem um papel importantíssimo e imensurável na sociedade gaúcha, pois ele revela muitos negócios, além de encorajar novos negócios ”, afirmou. Giovanni Jarros Tumelero, presidente do Jornal do Comércio EVANDRO OLIVEIRA/JC Giovanni Jarros Tumelero, presidente do Jornal do Comércio, contou brevemente como nasceu o GeraçãoE há 10 anos,. “O GeraçãoE tem um papel importantíssimo e imensurável na sociedade gaúcha,”, afirmou.

O presidente do Jornal do Comércio também comentou sobre o momento de renovação que o GeraçãoE passa a partir da nova identidade visual e projeto gráfico. “Estamos nos renovando, mudando layout, mudando o formato editorial também, nos adaptando aos assuntos que estão mais em vigência, como, por exemplo, a própria Inteligência Artificial.”

Durante a celebração, foi apresentada a nova identidade visual do GeraçãoE, mais contemporânea e oxigenada, acompanhando as transformações do ecossistema empreendedor.

apontando que o GE olha para as tendências, sem deixar de valorizar os negócios tradicionais que construíram a cena empreendedora local. A editora também anunciou a nova parceria do GeraçãoE com o Conecta, podcast do Jornal do Comércio, apresentado pelo jornalista Ico Thomaz. Agora, o GE Conecta passa a fazer parte do escopo do GeraçãoE. Isadora jacoby, editora do GeraçãoE EVANDRO OLIVEIRA/JC Isadora Jacoby, editora do GeraçãoE, falou sobre o novo momento da plataforma, apresentando os novos projetos que começaram a rodar neste ano. O Viralizou e o Negócio Raiz foram algumas das iniciativas destacadas,que construíram a cena empreendedora local. A editora também anunciou a nova parceria do GeraçãoE com o Conecta, podcast do Jornal do Comércio, apresentado pelo jornalista Ico Thomaz. Agora, o GE Conecta passa a fazer parte do escopo do GeraçãoE. impacta muito no mercado do empreendedorismo”, afirmou. Tiago Leite, à frente do Grupo Leiteria EVANDRO OLIVEIRA/JC Entre os empreendedores presentes, Tiago Leite, à frente do Grupo Leiteria, afirmou que, assim como o Jornal do Comércio, o GeraçãoE faz parte da história do negócio. “Para nós do Grupo Leiteria, é extremamente gratificante poder fazer parte dessa família e desse marco. O serviço realizado pelo GeraçãoE”, afirmou. Prospectando os próximos passos da plataforma, o presidente do Jornal do Comércio enxerga cada vez mais conteúdos voltados à tecnologia e a organizações que fomentam o empreendedorismo moderno.

