Uma década ao lado de quem empreende

A edição desta quinta-feira é um marco para o GeraçãoE: celebramos uma década de compromisso com o empreendedorismo gaúcho. Em 2015, o GeraçãoE surgiu como uma plataforma multimídia cuja missão era dar voz a empreendedores e a empreendedoras de diferentes segmentos e à frente de negócios de diversas proporções.

Hoje, aos 10 anos, renovamos o nosso propósito de fomentar a economia gaúcha por meio de matérias em diferentes formatos - texto, vídeo e, agora, novamente em podcast no GE Conecta. Com atenção aos negócios tradicionais e sempre de olho nas novidades, carregamos a responsabilidade de contar histórias inspiradoras de empreendedorismo, assim como compartilhar conteúdos educacionais que auxiliam na tomada de decisão de quem está à frente de um negócio . As tendências que podem ser aliadas de quem empreende estão no radar do GeraçãoE. Como uma plataforma multimídia, a tecnologia está sempre em pauta no GE. Startups inovadoras e iniciativas que têm a tecnologia como pilar ganham destaque, já que desenvolvem soluções pertinentes para o ecossistema empreendedor.