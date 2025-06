Casal abre estúdio em Cachoeirinha que une serviços de cabeleireiro e tatuagem

Empreender pode ser uma jornada solitária, mas não para Thaisi Flugrath e Andreos Reis. À frente do Couple Home Studio, o casal decidiu transformar a convivência diária em parceria de negócio. Ela, cabeleireira especialista em mechas e mega hair. Ele, tatuador focado em fineline e florais. Juntos, os empreendedores uniram habilidades e paixões em um espaço compartilhado.



Localizado em um imóvel que mantém as características de uma casa, a Couple Home (@couplehomestudio) é um negócio que busca expressar beleza, arte e conexão em um só local, como explica a dupla. “Por que não trabalhamos juntos? Conseguiríamos conectar as duas coisas, são trabalhos artísticos. Combina e conseguimos estar mais juntos e um ajudar ao outro”, diz Thaisi, ao lembrar do momento em que a ideia surgiu.



"Quando vimos esse espaço, nos apaixonamos e tivemos a certeza de que seria aqui”, completa ela.



O local também busca oferecer uma experiência personalizada, como se o cliente estivesse, de fato, em casa. “Buscamos tornar o nosso atendimento cada vez mais focado na cliente e na sua necessidade . Conversamos muito, deixamos à vontade, para ler, falar, escutar música. É o home”, destaca Thaisi.

E, de acordo com eles, a integração entre os serviços de beleza e tatuagem tem dado certo. “Estamos sempre unidos. Isso aumenta a nossa conexão, também como casal”, diz Thaisi, sobre os efeitos positivos do negócio compartilhado também na vida pessoal. Para Andreos, a convivência próxima com um público predominantemente feminino também é um fator que fortalece seu trabalho como tatuador. “O meu público é, em maioria, feminino. Estar aqui ajuda o meu negócio, é uma colaboração”.



Para o Dia dos Namorados, o estúdio preparou um sorteio especial: um combo com tatuagem e mechas para presentear outro casal com afinidade semelhante. “Queremos presentear um outro casal que também tenha uma conexão e que queira juntar as duas artes”, conta Thaisi. “Juntos, nós temos uma conexão forte com as pessoas. Sempre tivemos um bom engajamento estando juntos. Realizar um sorteio assim pra nós é um sucesso, porque o pessoal curte a ideia de ser em casal”, conclui Andreos.



Além dos atendimentos regulares, a Couple Home se movimenta para diversificar os serviços. Está marcado para o dia 7 de julho o primeiro workshop ministrado por Thaisi, voltado para profissionais da área da beleza. “Vou seguir nesta linha, iniciando também cursos online”, diz ela. A ideia é que os cursos se tornem frequentes, gerando impacto na formação de novas cabeleireiras.



Para o futuro, o casal pretende ampliar o número de clientes atingidos e planejar mais eventos no local. “Queremos utilizar bem o espaço que temos, em datas comemorativas, por exemplo”, projeta Andreos.