Empreendedores de Porto Alegre apostam em serviço de churrasco para eventos privados e corporativos

Adaptação e superação marcam a história do casal de empreendedores Isadora e Francisco Franceschetti, que estão à frente da La Bratche (@labratche), um serviço de churrasco para eventos particulares e corporativos. A ideia de apostar nesse modelo de negócio surgiu da necessidade de seguir em frente após perderem um restaurante nas enchentes de maio de 2024.



O amor pelos assados começou em casa, em 2019. Francisco e Isadora comandavam uma empresa de impressoras antes de abrirem uma parrilla no bairro Menino Deus. “Começamos a fazer linguiças artesanais em casa para o meu filho, que nos churrascos comia apenas linguiça”, lembra Francisco. A dedicação ao filho virou uma oportunidade de negócio, já que amigos e familiares provaram o embutido e passaram a comprar.



“Inicialmente, a ideia era ter um espaço dedicado apenas à produção de linguiças, mas resolvemos apostar em um restaurante com consumo no local e abrimos uma parrilla”, conta o empreendedor. O negócio, inaugurado em 2023, funcionou durante um ano e dois meses, até que as águas da enchente invadiram o bairro e destruíram o restaurante do casal.

Francisco e Isadora tentaram negociar com o responsável pelo ponto onde o restaurante operava, mas, diante das negativas, optaram por encerrar a operação. Atualmente, atuando em eventos, o empreendedor comenta os desafios do novo modelo de negócio. “No início, foi um pouco difícil, porque não mudamos o produto, mas o formato é totalmente diferente. Antes, esperávamos que as pessoas viessem até o restaurante. Agora, somos nós que vamos até elas ”, destaca Francisco.



Com o tempo e a maturação do novo negócio, os empreendedores perceberam que o novo modelo era mais rentável, apesar dos desafios. "Não temos mais custo com aluguel, nem com funcionários, água, luz e todos esses custos fixos", detalha Isadora.



A La Bratche oferece quatro opções de cardápios pré-definidos para eventos. Todos os menus podem ser personalizados conforme a preferência dos clientes. Todos os insumos - desde saladas até as carnes - são fornecidos pela empresa. “Se o cliente preferir comprar as carnes e contratar apenas o serviço, também nos adaptamos”, explica a empreendedora.



O serviço é cobrado por pessoa, com valores a partir de R$ 55,00 por convidado, sendo necessário um mínimo de 20 pessoas por evento. Os empreendedores contam que conseguiram resgatar antigos clientes que frequentavam o restaurante no novo formato. “Muita gente que nos conhecia passou a nos contratar para fazer aniversários. Teve a final do Campeonato Gaúcho, e um antigo cliente nos chamou para fazer um evento na casa dele”, conta Francisco.



