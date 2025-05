Operação de Porto Alegre realiza campanha solidária através da venda de hambúrguer

29 Maio 2025

A campanha já é uma tradição do grupo 20Barra9, que neste ano tem como novidade o De Rua assumindo a liderança da ação

Em celebração ao Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado nesta semana, o De Rua, restaurante do Grupo 20Barra9, está promovendo uma campanha solidária até o dia 4 de junho. Toda a verba arrecadada com a venda de smash burgers via delivery pelo iFood, entre os dias 28 de maio e 4 de junho, será destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa é realizada em parceria com a ONG Juntos Somos Mais Fortes.A campanha já é uma tradição do grupo, que neste ano tem como novidade o De Rua assumindo a liderança da ação. Um dos destaques é o Smash Clássico, carro-chefe da casa, que custa R$ 29,00.A campanha ocorre das 18h às 23h. As doações arrecadadas serão entregues à ONG Juntos Somos Mais Fortes entre os dias 16 e 21 de junho.