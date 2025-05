Tecnologia amplia horizontes

É muito comum pensarmos na tecnologia para soluções mais grandiosas. No entanto, serviços que otimizam alguns processos podem, inclusive, ser chave para ampliar horizontes. Essa é uma das reflexões trazidas por Ana Paula Xongani no #Explorar aqui ao lado.

Durante evento da Amazon em São Paulo, a repórter Júlia Fernandes conversou com a empreendedora, que trouxe insights sobre o papel da tecnologia para os negócios periféricos. Um dos pontos é que serviços de marketplace - já tão amplamente difundidos no cotidiano dos consumidores - ampliam as possibilidades de quem não está com seu negócio alocado nos centros das cidades. Empreendedores periféricos têm nesse tipo de serviço a possibilidade de alcançar mais clientes, vencendo os limites geográficos e conquistando mercados inclusive em outras partes do País.

Esse alcance é fundamental para o que ela define como um ponto de partida: da periferia para o mundo. Há negócios incríveis e que merecem visibilidade em todos os pontos da cidade. Apresentar essas empreendedoras e empreendedores inspiradores é uma das missões diárias do GeraçãoE.