E-commerce e empreendedorismo periférico

Entre 2013 e 2023, o empreendedorismo negro no Brasil cresceu 22%, é o que aponta um estudo realizado pelo Sebrae, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - a PNAD. Esse aumento reflete no número geral de empreendedores no Brasil, que é composto em sua maioria (52%) por pretos e pardos. São mais de 15 milhões de negros e negras que encontraram no empreendedorismo uma forma de complementar sua renda, acender socialmente ou realizar seu sonho. Ana Paula Xongani, apresentadora, influenciadora digital e empreendedora, destacou a importância de esses profissionais se reconhecerem como empreendedores durante evento em São Paulo.

Afroempreendedorismo: É um lugar de reconhecimento. Sempre empreendemos e, hoje, com mais ferramentas. Tanto com nossos conhecimentos empíricos, quanto com os nossos conhecimentos ancestrais, mas, atualmente, também conectados com o que está acontecendo no mundo .

Marketplace para validar negócios: Facilita alguns lugares que não conseguimos acessar, como, por exemplo, uma logística que atenda o Brasil todo, ou em termos capilaridade, rapidez de entrega.

Empreender é oportunidade: O empreendedorismo que é chefiado por mulheres negras vem transformando comunidades, tanto dentro delas quanto fora. Além de trazer luz para esses territórios. Sem contar a geração de renda, que é o que muda tudo. A trajetória de uma família toda é mudada quando a gente tem, por exemplo, uma mulher negra empreendendo.

Horizontes além da periferia: Estamos na periferia, muita gente empreende na periferia, mas isso não significa se limitar à periferia. Lá é nosso ponto de partida, nossos lugares de chegada são vários. São lá, aqui e em vários outros lugares do Brasil e do mundo.