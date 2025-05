Clássica doceria de Porto Alegre promove encontros para empreendedores

uma nova unidade no bairro Moinhos de Vento. É por lá, na Casa Charlie, que acontecem os encontros que têm como norte aproximar empreendedores e debater temas comuns para quem está comandando um negócio. Na próxima segunda-feira (12), acontece a próxima edição do Encontro Empreendedor promovido por Tiago Schmitz, fundador e nome à frente da Charlie Candies Co. O negócio, que opera desde 2014 em Porto Alegre, abriu, em 2024,. É por lá, na Casa Charlie, que acontecem os encontros que têm como norte aproximar empreendedores e debater temas comuns para quem está comandando um negócio.

Tiago conta que o desejo de realizar esses encontros já era antigo. "A ideia do evento surgiu logo após a pandemia, quando me senti extremamente solitário diante dos problemas que vivemos. Queria promover encontros gratuitos - patrocinados pela Charlie - para acolher sentimentos comuns de empreendedores como eu. Desisti porque os desafios me engoliram e não consegui fazer nada gratuito porque os desafios financeiros são muitos. Alguns anos se passaram, as dificuldades aumentaram e resgatei a ideia, porque agora temos um espaço lindo para isso e, como ainda me sinto totalmente desassistido pelas consultorias tradicionais e entidades, resolvi criar os encontros para que possamos dialogar de empreendedor para empreendedor", explica o fundador da Charlie.

A iniciativa já realizou três encontros, que reuniram mais de 140 empreendedores. A próxima edição acontece na segunda-feira (12), às 8h30min às 13h. Neste encontro, as inscrições já estão encerradas. Tiago afirma que a proposta principal dos encontros é o acolhimento dos empreendedores. "A solidão é algo que permeia todo pequeno empreendedor brasileiro. Uma pesquisa da Endeavor aponta que empreendedores afirmaram ter vivenciado pelo menos uma condição adversa de saúde mental. A ansiedade é a mais frequente (85%), seguida de burnout (37%), ataque de pânico (22%) e depressão (21%). Então, por sentir tudo isso muitas vezes, resolvi compartilhar as dores que vivo com honestidade e transparência buscando uma rede de apoio", confessa o empreendedor, revelando que diversas soluções foram impulsionadas a partir dos eventos. "Já surgiram insights relacionados a soluções para conflitos com funcionários, para enfrentar desafios tributários, outros relacionados a possibilidade de negociação de melhores valores com fornecedores, mas o grupo ainda é novo e estamos encontrando o caminho e o tom dele nos próprios encontros", pondera.

Os encontros acontecem duas vezes por mês, sempre nas segundas-feiras. A agenda, assim como o tema do encontro, é divulgado no Instagram (@charlieempreendedor). Tiago participa que, apesar das diferentes experiências e segmentos de atuação, os empreendedores compartilharam dores em comum. "Esgotamento físico e mental, e tristeza são sentimentos comuns, assim como um estado estressante de autovigilância constante. A gente se coloca numa exigência de perfeccionismo inalcançável. O empreender está em constante exposição, e é comum que misturemos o que a sociedade espera da gente e o que podemos de fato fazer", afirma Tiago, que não vê nas trocas entre empreendedores - muitas vezes do mesmo segmento - um motivo de preocupação quando o assunto é concorrência. " Se o mercado de cafeteria e confeitaria se desenvolve, todos que fazem um bom trabalho nesse setor crescem juntos . Nenhum negócio consegue atender a todos, então tem mercado para todo mundo. Depois da calamidade que vivemos em 2024, acho que ficou mais claro o quanto a força coletiva pode transformar realidades adversas. Espero que o pequeno empreendedor perceba isso e que formemos um grupo que seja de empreendedor para empreendedor, sem defender ideologia político partidária, mas dialogando em prol da nossa classe que merece reconhecimento, respeito e escuta", diz.

O próximo Encontro Empreendedor na Charlie acontece no dia 2 de junho. As inscrições abrirão no dia 15 de maio.