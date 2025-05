Sportcore é tendência de moda e conquista públicos cada vez mais diversos

A polêmica envolvendo a possível nova camisa da Seleção Brasileira gerou debate nas redes sociais e foi pauta do Viralizou desta quarta-feira (7). A repercussão do assunto mostra que camisa de futebol é um assunto levado muito a sério, mas não só pelos amantes do esporte. Nos últimos anos, tem se popularizado o uso dessas peças como símbolo fashion, alcançando públicos que vão além dos fãs de futebol.



Marcas fornecedoras de materiais esportivos já estão produzindo uniformes pensando não apenas na performance, mas também no design para fora dos campos. A alta de camisas e agasalhos retrô são reflexo de um aceno feito por marcas como a Adidas, com a linha Originals, a este público.

Um dos negócios de Porto Alegre que vive diariamente o crescimento na procura por essas peças é o Brechó do Futebol. Com bar e loja de venda de camisas, o local tem recebido um público diferente. “É bem clara a influência, principalmente na questão dos preços. Antigamente, o valor das peças variava de acordo com a procura dos colecionadores. Agora, tem uma galera que gosta de consumir moda e que incorporou camiseta de futebol no outfit pessoal . Essas pessoas estão acostumadas a gastar R$ 400,00, R$ 500,00 numa roupa que acham bonita, já é um hábito de consumo”, comenta Carlinhos Caloghero, proprietário da unidade do bairro Moinhos de Vento.



