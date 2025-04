Entenda a febre dos bebês reborn nas redes e o impacto para empreendedores gaúchos

A presença dos bebês reborn nas redes sociais foi pauta do Viralizou desta quarta-feira. Ao longo da semana, o GeraçãoE explorou o universo das produções das bonecas hiper-realistas e das cegonhas (como são chamadas as pessoas que fazem o trabalho artesanal de montar e customizar as peças).



Hoje, basta rolar o feed para se deparar com vídeos mostrando os bebês e debatendo o assunto. Mas o tema foi mais longe: é possível encontrar postagens de rotina cuidando dos nenês como se fossem reais, encontro de colecionadores das bonecas, dentre outros. Nas redes, há quem ache uma fofura, quem se choque ou critique, e, claro, quem está aproveitando para empreender no nicho.

O que também não configura uma novidade no mercado, há pelo menos 10 anos já havia cegonhas do produto pelo Rio Grande do Sul. Alessandra Tavares (@bbrafaelareborn_oficial), com quem o GeraçãoE já conversou em 2019 sobre o assunto, é uma delas.



Há mais de uma década no mercado, a profissional acredita, hoje, que foi uma das pioneiras. O público do negócio, de acordo com a artesã, contempla a faixa etária dos seis aos 80 anos, diferentes classes sociais e as vendas acontecem para todo o país.



Tudo começou quando a filha Rafaela, na época com 10 anos, pediu para a mãe um exemplar. Alessandra propôs que aprenderia a fazer uma boneca do modelo e, a partir de cursos que participou por aqui e em São Paulo, confeccionou sua primeira reborn.



Há bebês à pronta-entrega e também os produzidos com base em feições de crianças de verdade. O trabalho é realizado em cima de vinil siliconado importado e o processo consiste em banhos de tinta e idas ao forno, até chegar ao resultado.



“Ela é um sonho de consumo para pessoas que buscam isso emocionalmente , por perdas muitas vezes, ou pelo prazer de uma coleção, como uma coleção de carro, como uma coleção de figurinhas. É o prazer e a admiração pela arte reborn”, diz.



