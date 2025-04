Feira da Franquia reúne mais de 100 marcas de diferentes segmentos em Porto Alegre

Com o objetivo de promover o setor de franquias, ocorre em Porto Alegre, a partir desta sexta-feira (25), a Feira da Franquia. O evento, que acontece no Centro de Eventos do BarraShoppingSul até domingo (27), reúne cerca de 120 marcas em busca de potenciais investidores e empreendedores interessados em apostar no franchising. Com opções de negócios que variam entre R$ 28 mil e R$ 3,3 milhões, a feira apresenta expositores dos mais diversos segmentos, como alimentação, saúde, beleza, educação e serviços.



Entre os expositores, Maiko Palharini, sócio-proprietário do Espetiño, restaurante especializado em espetinhos, relembra que o negócio teve início de forma simples, na calçada de casa, em Santa Maria. Hoje, a marca já soma cerca de 10 unidades no Rio Grande do Sul e busca na feira uma nova forma de crescer. “Sentimos a necessidade de introduzir um negócio para voltar para a rua, para levar para aquele empreendedor que não tem intuito de cuidar de um negócio tão complexo quanto um bar e um restaurante”, explica. A proposta, segundo ele, é oferecer um modelo mais enxuto e com menor valor de entrada, voltado para quem deseja começar algo próprio de maneira mais acessível e direta, em ambientes como eventos e espaços abertos. Para Maiko, o evento representa uma oportunidade tanto para marcas já estabelecidas quanto para quem deseja dar os primeiros passos no mundo dos negócios. “Acredito que o franchise vem disso. Tu levas para o empreendedor um negócio já testado, validado, com produtos, com marca”, resume.



De acordo com dados de 2024 da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias no Rio Grande do Sul registrou crescimento de 4,6% em relação ao ano anterior, com faturamento de R$ 14,2 bilhões — o maior já registrado desde o início do monitoramento por estados, em 2016. Além disso, o Estado ultrapassou a marca de 10 mil unidades franqueadas em operação, responsáveis por mais de 93 mil empregos diretos.



Rodrigo Fiorotti Milani, proprietário do Papa’s Hot Dog, é outro empreendedor otimista com as possibilidades da feira. A marca, que surgiu em Carlos Barbosa em 2012, aposta na variedade como diferencial. São mais de 20 sabores de cachorro-quente. “ Nossa primeira franquia inaugura no final deste mês em Farroupilha, e esperamos sair daqui com mais unidades encaminhadas ”, afirma. A empresa, que já tem operações em Carlos Barbosa e Garibaldi, vê na feira uma oportunidade de alto impacto. “Atendemos em média 600 pessoas por semana, vende cerca de dois mil cachorros-quentes. Com a feira, esperamos gerar leads e quem sabe fechar mais negócios.”

Para o diretor executivo da Feira da Franquia, Arvid Auras, o evento tem impacto direto na economia da Capital e também em outras regiões do Estado. “A feira reúne marcas da Serra, da Região Metropolitana e de diferentes municípios. Há negócios iniciando no franchising, ao lado de grandes franqueadores do Brasil. Essa convivência permite exposição, troca e desenvolvimento para todos”, destaca.

Arvid ressalta a programação de palestras como um diferencial importante. “Trazer conteúdo qualificado ajuda o visitante a escolher melhor onde investir. São especialistas, CEOs, empresários com experiência de mercado. Mesmo quem não pensa ainda em franquia, aprende como empreender melhor.” Segundo ele, o modelo franqueado continua sendo uma das formas mais seguras de empreender no Brasil. “É um negócio testado, com suporte de gestão, marketing, produto e operação. O franqueado entra com acompanhamento e tem mais chance de sucesso, diferente de quem começa do zero, sozinho.”

Franciele Festa, assessora financeira, foi à feira a convite de uma franqueada, com a intenção de explorar novos ramos. “Já conheço esse modelo de negócio. Na minha família temos franquias de depilação a laser, na área da saúde e beleza. Agora, queremos expandir para outros segmentos”, conta. Ela acredita que a feira facilita decisões estratégicas. “A clareza com que as marcas se apresentam ajuda muito. Em uma feira anterior, tomamos a decisão de abrir uma franquia. É um ambiente que traz informação, rede de contatos e visão de mercado.”

A Feira da Franquia continua até domingo (27), oferecendo ao público uma oportunidade de contato direto com marcas, troca de experiências, palestras e, principalmente, networking entre quem quer investir e quem tem um modelo pronto para expandir.