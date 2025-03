Vídeos viralizados nas redes socias impactam positivamente barbearias de Porto Alegre

No Viralizou desta semana, o GeraçãoE explorou como o impacto dos vídeos viralizados nas redes sociais tem sido cada vez mais evidente no mercado de barbearias. Com o crescimento de plataformas como Instagram, TikTok e YouTube, estabelecimentos de corte de cabelo e barba conseguiram alcançar audiência, potencializando suas marcas e atraindo novos clientes.



Em Porto Alegre, a La Mafia Barbearia Social Club (@lamafiapetropolis), rede especializa em cortes masculinos da Capital, é um desses casos. Vinicios Morés, proprietário da unidade do bairro Petrópolis, vivencia esse impacto diariamente.



“Estamos há seis anos no bairro. No início, passamos por algumas dificuldades, iniciamos dois meses antes da pandemia e com apenas um profissional. Hoje, chegamos a onze profissionais, nos caracterizando como uma das maiores barbearias do Estado”, conta.



E Vinicios afirma que o movimento nas redes faz parte desse crescimento. "Em torno de dois anos, passamos a trabalhar muito com Facebook, ADS e Google. Quando iniciamos esse investimento, notamos que vários clientes passaram a frequentar a loja”.



Ele ainda explica que é realizado um filtro de todos os clientes novos que chegam até lá, e que muitos afirmam ter conhecido a La Mafia a partir de anúncios.

Os vídeos que viralizam têm a capacidade de criar um boca a boca digital, aumentando a visibilidade e a demanda pelos serviços oferecidos. E esse foi o caso de um dos funcionários do La Mafia, Dyogo Motta, que trabalha há cinco anos no local.



"Eu tenho mais de 150 mil seguidores com a barbearia. Graças a internet eu tenho clientes que vem pelo TikTok e Instagram. Me ajudou muito a encher a minha agenda. Depois que eu comecei a postar, posso dizer que aumentou em 50% o preenchimento dos meus horários ”, afirma Dyogo.



Sobre a faixa etária dos clientes que buscam o empreendimento a partir dos vídeos, Dyogo nota que a maioria está entre 15 e 25 anos “É um público mais jovem. E eu atendo muito adolescentes que veem de colégio. Além de empresários que conhecem o trabalho por meio dos conteúdos, pois chama atenção pela vestimenta”, conta.



Assim como Diego pontua, a vestimenta chama atenção: os barbeiros capricham no visual para atrair a clientela, para além da barba e cabelos alinhados, alguns utilizam até mesmo terno no ambiente.



O local é amplo, muito iluminado e cheio elementos que compõem o mundo moderno das barbearias. A cada cadeira, uma televisão passa programações como jogos e notícias do mundo do futebol, uma mesa de sinuca fica disponível para a diversão da clientela, além da pequena sala central, onde basta se acomodar para iniciar uma partida no vídeo game.



Desde cortes criativos até desafios de transformação, as redes socias estão criando uma nova forma de empreender e atrair clientes. Mas no La Mafia, Dyogo pontua o nicho que até hoje tem atraído as visualizações para o seu trabalho. “Eu gravo a rotina do dia a dia, mostrando a estrutura e o atendimento. Foi do nada, um vídeo estourou e eu continuei fazendo.”



Contente com o cenário atual, o proprietário Vinicios descreve que esse tipo divulgação também pode partir do próprio funcionário, sendo um questão de perfil de cada um.



"Eu trenho vários exemplos aqui dentro. E no momento do filtro realizado com o cliente, percebo que muitos vêm pelo conteúdo de um profissional especifico, então o barbeiro que faz a divulgação e trabalha mais com isso tem uma agenda melhor, acaba sendo muito importante para ele", conclui.