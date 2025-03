Com rodízio de pizzas e ilha de sushis, rede de restaurantes da Região Metropolitana chega a Porto Alegre.

Foi inaugurado nesta terça-feira (18) o primeiro restaurante da rede de pizzarias Cia do Sabor (@ciadosaborportoalegre) em Porto Alegre. A marca, que existe desde 2005 na Região Metropolitana, há alguns anos tenta ingressar no mercado da Capital. Localizado na rua Coronel Bordini, no bairro Auxiliadora, o novo espaço comporta até 240 pessoas, oferecendo rodízio de pizzas, buffet de sushi e tem como novidade a inserção de uma ilha de massas.



Atualmente, a Cia do Sabor conta com restaurantes em Gravataí, onde nasceu a ideia, Cachoeirinha, Canoas e São Leopoldo. A expansão da marca iniciou em 2017, quando um dos sócios deixou a sociedade, e a rede passou a ocupar outras cidades da Região Metropolitana, além de Gravataí.



“Depois de abrir a última loja em São Leopoldo, passamos a pensar em ‘fincar’ uma bandeira em Porto Alegre. Eu pensava ‘estamos presentes em toda a Região Metropolitana e não estamos presentes na Capital’”, relata Márcio Gomes, gerente administrativo da rede Cia do Sabor.



Apesar do desejo de expandir para Porto Alegre, os empreendedores à frente do negócio acreditavam que o mercado da Capital seria mais desafiador. “O nível de concorrentes, o nível de exigência do público aqui é outro. Mas muitos dos nossos clientes também pediam para que nós abríssemos aqui”, conta Márcio.

Segundo Márcio, o sucesso da marca se dá pelos fundamentos do negócio. “Sempre falo que nós temos um tripé. Então, procuramos ter um produto de qualidade, porque os nossos insumos são de qualidade, começamos por aí. Sempre buscamos manter uma estética em todas as nossas lojas, uma preocupação com a arquitetura e, por fim, sempre buscamos pelo melhor atendimento”, explica.



A nova loja da Cia do Sabor em Porto Alegre chama atenção não apenas pelo tamanho do salão, mas também pela decoração contemporânea e a diversidade de texturas que compõem o ambiente. Paineis de madeira que se estendem pelo teto, paredes revestidas com pedras naturais e sofás de couro em tom de areia criam um hall de entrada sofisticado. A Cia do Sabor oferece rodízio de pizzas, buffet de sushi e tem como novidade a inserção de uma ilha de massas EVANDRO OLIVEIRA/JC



Outra marca registrada das lojas da rede são os quadros, que variam de réplicas de obras clássicas a pinturas modernas, conferindo um toque artístico ao espaço. Toda essa preocupação com a estética reflete o sucesso que a marca alcança nas redes sociais, onde as publicações dos clientes destacam a beleza e o cuidado com o ambiente.



“A gente sempre busca criar um espaço que seja convidativo e que também se torne um cenário para fotos, porque sabemos que isso é importante para os clientes e para a divulgação da marca”, comenta Márcio Gomes.



A nova loja conta com cerca de 30 colaboradores, entre cozinha e atendimento. “Se comparar com a concorrência, trabalhamos com mais pessoas para conseguir dar um atendimento melhor”, afirma. O gerente ainda relata que a marca também procura dar oportunidades para pessoas sem experiências, realizando o treinamento completo, acompanhando o profissional desde o início.



Segundo Márcio, a Cia do Sabor conta com uma nutricionista responsável por fiscalizar todos os processos e fornecedores. “Ela faz um circuito de auditoria diária em todas as lojas, sem avisar os gerentes, para garantir que os padrões sejam mantidos. Além disso, realizamos treinamentos constantes com a equipe, sempre buscando melhorar”, afirma Márcio. Outra marca registrada das lojas da rede são os quadros, que variam de réplicas de obras clássicas a pinturas modernas EVANDRO OLIVEIRA/JC



Endereço e horário de funcionamento

A nova loja da Cia do Sabor está localizada na rua Coronel Bordini, nº 270, no bairro Auxiliadora. O Restaurante funciona todos os dias. De domingo a quinta, das 18h30min às 23h30min e de sexta a sábado, das 18h30min à meia-noite.