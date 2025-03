Franquia de marca de calçados veganos abre no Moinhos de Vento

A Perky (@perkyshoes), marca do Rio Grande do Sul, inaugurada em 2011, traz consigo a proposta de produzir peças com matéria prima responsável e vegana. Além disso, o slogan “design com memória do Sul para o mundo” visa fomentar a cultura local através de produtos que são vendidos em lojas espalhados dentro e fora do Estado.



À frente da nova unidade franqueada estão os sócios Angélica Zanotto, administradora, e Luiz Henrique Cordeiro, advogado. Para o casal, gerenciar o novo ponto da marca é uma aposta no empreendedorismo e no bairro Moinhos de Vento.

. E é algo já muito inerente da minha família. E para o meu marido e sócio também, sempre houve muito incentivo para a iniciativa de abrir um negócio”, conta Angélica.Sobre o conceito que agora representam, ela descreve que a Perky se trata de uma marca 100% brasileira com fabricação própria, que trabalha fortemente com as cores da natureza, terra, mar e areia. “, que fazem mochilas, pochetes e alpargatas, por exemplo”, descreve.A inauguração ocorreu no último sábado, 15 de março, e contou com brindes como um difusor com o aromatizador da loja e ecobags. Localizada na Galeria Moinhos de Vento, Angélica pontua que um diferencial da loja física é o visual. “Possui o DNA no mobiliário, que cativa o consumidor. A vitrine chama quem passa, além do atendimento, pois buscamos mostrar para o cliente que ele precisa colocar no pé e sentir”, diz.Com lojas espalhadas pela Capital, além de cidades como Bagé e Pelotas, a Perky também marca presença no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, afirma Angélica. “Quando a marca foi desenvolvida, foi trazida a memória de como eram produzidas as alpargatas antigamente, ainda com durabilidade curta, de corda, que era usada pelo homem do campo.. Tanto feminina quanto masculina ou infantil, que possui um solado de PVC expandido.”Ela explica que a tecnologia utilizada pela marca permite moldar o material do PVC, que mesmo sendo duro, é expandido e se torna macio, gerando durabilidade e conforto.“Foi se agregando aos modelos de alpargatas cores, laços e conceitos de moda em um produto que tem origem lá atrás. E a inovação que a marca trouxe em 2025 foi a utilização do EVA, outro material sustentável, que dá um efeito de molde ao pé de forma leve”, enfatiza.Angélica aponta a venda de tênis como uma tendência forte nos últimos tempos, e diz que a Perky busca inovar no setor. “Design original e valor agregado ao produto a partir da exclusividade. As peças são feitas em pequenas produções, o diferencial do tênis da marca é que ele carrega a memória de pessoas que o fizeram, que é o verdadeiro valor.”A empreendedora também descreve que muitas vezes, o público em geral tem receio de um calçado que não é feito de couro ou de marcas mundialmente conhecidas. “Essa é a barreira, mas.”