Conheça a história da empreendedora por trás de uma das bancas mais antigas do Mercado Público de Porto Alegre

Cláudia Mariana Kolesar está à frente da Flora Kolesar, uma das bancas mais antigas do Mercado Público de Porto Alegre. A empreendedora herdou a banca de seus pais, Desa e Mariano Kolesar, naturais da Croácia. Cláudia é a terceira geração da família no Mercado e a única a nascer no Brasil.



A família da empreendedora veio para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, quando seu avô paterno deixou a Croácia, então parte da antiga Iugoslávia, e se refugiou na capital gaúcha. No mesmo período, ele comprou uma banca no Mercado Público, onde vendia sementes.



"Meu pai ficou no país dele. Era um herói de guerra, general da tropa de elite do ex-presidente da Iugoslávia. Ele chegou a ser preso e, quando conseguiu fugir, deram-lhe a opção de ir para a América do Norte ou para a América do Sul. Ele escolheu o Brasil para ir atrás do pai, meu avô", explica Cláudia.



Na época, Desa, mãe de Cláudia, estava grávida e não conseguiu deixar o país. "Quando minha irmã mais velha tinha cinco anos, ela e minha mãe vieram de navio para cá. Elas desembarcaram no porto de Santos (SP) e depois seguiram para Porto Alegre."

Quando a mãe de Cláudia e sua irmã chegaram a Porto Alegre, na década de 1960, Mariano, pai da empreendedora, já estava à frente da banca. "Meu avô chegou a vender a banca junto com meu pai. Naquela época, o comércio era vendido junto com os funcionários. Quando meu avô faleceu, os novos donos ficaram com pena do meu pai e fizeram um acordo, passando a banca para ele."



Com 23 anos e sem falar português, Desa resolveu que era o momento de colocar a mão na massa. Ao lado do marido, passou a trabalhar na banca de sementes com a filha pequena. Apesar da dedicação, o negócio não prosperava, trazendo dificuldades para a família. A solução veio de um funcionário que, ao passear pelo Mercado, percebeu um grande movimento em uma loja de artigos religiosos. Sem consultar Desa, ele colocou velas de batismo na entrada da banca para atrair clientes.



