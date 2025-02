Planejamento para empreender na saúde

Gabriela Vedolin é especialista em Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial. Há 15 anos, a dentista trata distúrbios do sono. Desde 2009, a profissional atua em consultório e comanda a clínica própria desde 2015. A dica de Gabriela é o livro O Segredo de Luísa, de Fernando Dolabela. Confira três pontos destacados pela empreendedora:

 1. É um livro que li quando fui dar meus primeiros passos para montar uma primeira clínica de odontologia. Recebi indicação de ler esse livro e realmente ele foi fundamental, inclusive em alguns momentos em que as coisas não deram tão certo. Foi importante para me estimular, para não desistir, mudar a trajetória, encontrar um novo caminho e seguir sem ter que mudar a minha profissão, sem ter que mudar os meus sonhos. Sempre acreditando naquilo que estudei e me dediquei na minha formação acadêmica, científica e aliar isso realmente a um negócio, a um empreendedorismo, sem deixar de lado a parte de formação sólida. A formação sólida sempre foi a minha base desde o início.

 2. Essa leitura me fez perceber a importância de contar com um planejamento que seja bem estruturado, com todos os passos e entendendo o mercado que estamos atuando. Compreendi que, assim, o investimento no conhecimento precisa realmente ser a base de tudo. Acho que a gente não consegue dar os próximos passos se não tivermos uma base sólida de conhecimento, de formação acadêmica. Aliar isso a uma tecnologia, nos dias de hoje, é fundamental para diferenciarmos o negócio. Adaptar isso às situações do dia a dia da sua profissão é fundamental. Isso me motivou a buscar as melhores práticas dentro da minha área, na odontologia, investindo em equipamentos de última geração para que fosse possível ter um retorno bastante atualizado no tratamento. Tratamento diretamente para o paciente é conforto, agilidade e precisão. Nunca deixando de lado as bases científicas. Esse é o grande impacto que eu tive com essa leitura. Essa mentalidade de inovação vai realmente se refletir diretamente na qualidade dos serviços. E, de fato, no tratamento final, que é o grande objetivo: a melhora do paciente. No tratamento, trabalhamos com seres humanos, então, o produto final, é esse: a recuperação do paciente. No entanto, a trajetória para a gente chegar até lá, pode ser mais confortável, mais prática, unindo tecnologia com conhecimento. Isso é fundamental.

 3. Uma das principais lições que tirei do livro foi a importância da resiliência. A gente aprende a se adaptar às situações. A personagem do livro, a Luísa, enfrentou grandes desafios ao longo da jornada, alguns importantes que não se repetiram na minha trajetória, mas que foram exemplos para aqueles desafios com os quais me deparei. Do quanto era importante não desistir e buscar solução frente às adversidades. Então, isso me inspirou a não ter receio de enfrentar dificuldades, a me adaptar às questões que envolvem uma clínica de dor orofacial e odontologia do sono, a me adaptar ao momento que a gente vive - tecnologia, rede social -, sair da zona de conforto. Sempre digo o quanto é importante sairmos da zona de conforto e irmos atrás de recursos que vão contribuir para que o negócio cresça. Então, a troca de experiência é fundamental. E a gente sempre está se aliando a bons profissionais, entendendo que o caminho não deve ser único. Precisamos de parcerias, necessitamos de uma equipe bem formada, e é muito importante valorizar isso. Valorizo muito a capacidade de aprender com uma equipe e com outros profissionais que estão envolvidos na minha área. Acredito que isso fortalece o meu negócio e proporciona um ambiente saudável, de muita competência e, ao mesmo tempo, inovador.