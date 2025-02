Primeira loja física de drinks sem álcool de São Paulo aponta tendência de mercado

Sober Curious, Dry January e Sober October: talvez algum desses movimentos já tenha passado pela tua timeline nos últimos tempos. Essas iniciativas têm como objetivo engajar pessoas na redução do consumo excessivo de álcool. Essa tendência tem atraído público e despertado a atenção das marcas de bebidas, que criam alternativas para atender à crescente demanda. No Google Trends, as pesquisas por cerveja sem álcool, por exemplo, cresceram ano a ano, tendo mais relevância a partir de 2017 e dobrando até 2024. Com diferentes motivações, os consumidores têm, cada vez mais, optado por bebidas sem álcool.

Prova disso é a atenção que grandes marcas estão dando ao tema. Em 2024, a versão zero álcool da Corona, que, no Brasil, é produzida pela Ambev, tornou-se a primeira cerveja a patrocinar os Jogos Olímpicos. Outros rótulos de gigantes também têm lançado as suas versões não alcoólicas. E a tendência não fica só nas cervejas. Os drinks sem álcool, chamados mocktails, têm marcado presença nos cardápios de bares e restaurantes.

Em janeiro, São Paulo ganhou a primeira loja física de bebidas não alcoólicas. A Bankiro é uma iniciativa da Kiro, marca focada no segmento de bebidas não alcoólicas para adultos. A loja opera como uma multimarcas, em uma antiga banca de jornais, no bairro de Pinheiros. São onze marcas que compõem o mix de produtos da loja, todas focadas no segmento zero álcool.

Entre as bebidas vendidas no espaço, estão sodas premium, tônicas, chás e versões zero álcool de gins, cerveja e bitters. Baer Mate, Bizzi, Brazô, Dádiva, Etapp, Joy, Matury, Miden, Nulla, Tüm e Wewi são as marcas que se juntaram à Kiro na iniciativa. De acordo com Roberto Meirelles, sócio da Kiro, a inauguração da loja movimentou ainda mais debates sobre o tema. "O lançamento da loja foi um baita sucesso. Viralizou nas redes sociais. Janeiro foi muito legal para nós, muitas iniciativas falando sobre o assunto, influencers, canais de mídias tradicionais. É um movimento que chegou para ficar", garante o empreendedor.

Roberto afirma que a trajetória da Kiro, que produz um switchel - combinação entre água, suco de cana, gengibre e vinagre de maçã - começou a partir de uma percepção de mercado. "Trabalhei ao longo de oito anos em uma empresa que presta serviço para negócios do universo de alimentos e bebidas. Foi através desses estudos que identifiquei, na época, a oportunidade de um mercado de bebidas não alcoólicas para adultos. Era um mercado incipiente, isso estou falando de 2017, que vinha crescendo em outros mercados modelo e que, inevitavelmente, chegariam ao Brasil", conta.

O empreendedor ressalta que os movimentos como o Dry January impulsionam o assunto nas redes sociais e fortalecem o debate. "São movimentos globais que convidam as pessoas a consumirem menos álcool. E também por entender sobre os malefícios do consumo excessivo do álcool, algo que, por muito tempo, tinha pouca evidência, porém, na última década, o assunto cresceu bastante e as pessoas começaram a se preocupar com o consumo excessivo de álcool", percebe Roberto, que ressalta a dificuldade de encontrar números sobre o mercado nacional. "No Brasil, é muito difícil conseguir dados claros e transparentes sobre o consumo de álcool. Sempre trabalhamos com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde e algumas organizações como Cisa (Centro de Informação sobre Saúde e Álcool). Recentemente, ficou mais claro que determinados recortes da população, ligados à renda e à escolaridade, estão consumindo menos álcool", pontua.

Mas a percepção de um mercado forte vai além de números. Para Roberto, o movimento crescente de grandes indústrias na direção de bebidas sem álcool é um norte. "Outra evidência foram as movimentações bastante relevantes das empresas das multinacionais, como Ambev, que começaram a se mexer de maneira bastante rápida e intensa em relação aos não alcoólicos, lançando edições não alcoólicas das suas principais marcas e também outras categorias não alcoólicas direcionadas a adultos. Essas empresas têm mais acesso a informação. Então, essa movimentação, para nós, foi um sinal muito claro de que realmente está acontecendo uma mudança de comportamento no Brasil", avalia,

Roberto afirma que há um "cabo de guerra" entre um crescente interesse dos consumidores pela redução do consumo excessivo de álcool e uma indústria muito forte de bebidas alcoólicas. Mesmo nesse cenário, o empreendedor entende que o segmento não é mais uma tendência, e sim um mercado consolidado. "Com Kiro, percebemos muito esse movimento através das postagens que fazemos, das nossas iniciativas. É natural que exista uma reação social, afinal fomos educados desde muito jovens a consumir álcool excessivamente. Então, quando você fala mal de álcool no Brasil, existe uma resistência imediata, mas, por outro lado, tem um apoio muito forte. Muitas pessoas têm algum problema com álcool, seja pessoal ou de alguém muito próximo. É um assunto que, por mais que seja um tabu e encoberto de muitas formas, as pessoas se identificam quando você propõe uma redução do consumo excessivo de álcool", acredita.

Com pouco mais de um mês de operação, a Bankiro já desperta interesse de outros estados brasileiros, movimento que não é descartado por Roberto para o futuro. "Hoje, a nossa operação é majoritariamente em São Paulo, mas recebemos também muitos contatos de outras regiões do País solicitando tanto que a gente abra uma banca, quanto que a nossa distribuição seja mais forte nessas regiões. Mas é legal ver que tem inúmeras marcas locais que estão oferecendo propostas não alcoólicas intensas e gostosas como uma alternativa ao consumo de álcool em diferentes regiões do Brasil", pontua.