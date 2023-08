Mãe e filha comandam marca de alimentos veganos e saudáveis em Porto Alegre

Criada no final de 2019, a Brazô Alimentos e Bebidas surgiu com o objetivo de oferecer uma opção de snacks saudáveis e nutritivos para quem, na correria da rotina, não tem tempo para fazer um lanche com calma. Hoje, além dos salgadinhos, a marca oferece opções de bebidas e distribui seus produtos para o País inteiro.

A Brazô começou quando Ana Lúcia Siqueira, já experiente no ramo da gastronomia, resolveu abrir uma nova empresa. A empreendedora tinha um negócio na indústria de laticínios, mas, por acreditar em uma mudança do mercado, resolveu abrir um empreendimento de alimentos saudáveis.



"Com o passar do tempo, comecei a sentir necessidade de ter um novo tipo de empresa, que fosse mais de acordo com as novas tendências de alimentação", explica Ana Lúcia, sócia fundadora da Brazô. Assim, Ana vendeu a sua porcentagem na antiga empresa e, junto de sua filha Marília, fundou a Brazô, marca de alimentos focada em oferecer produtos funcionais, veganos e sem glúten .

"Vim da Publicidade e estava bem descontente em seguir trabalhando em veículo de comunicação. Sempre quis empreender, então nos unimos nesse momento em busca de novidades", conta Marília, sobre o motivo de decidir começar uma empresa com a mãe.





A Brazô é uma empresa pequena, com uma operação restrita a quatro funcionários. A produção de seus produtos é terceirizada, feita por duas fábricas parceiras, algo que, segundo Ana, é um modelo de negócios mais ágil e sustentável. A empresa iniciou no fim de 2019, meses antes da pandemia da Covid-19, fato que dificultou os primeiros passos da Brazô. Com todo mundo em casa, os snacks - projetados para oferecer praticidade na correria do dia a dia -, deixaram de ser um item requisitado e as empreendedoras sentiram isso.



"Quando veio a pandemia ninguém mais tinha pressa, ninguém mais corria, todo mundo podia fazer tudo dentro de casa e o produto sentiu muito. Ele era novo no mercado e já não era tão necessário, então foram dois anos bem difíceis para nós", relembra Ana Lúcia.



Apesar das dificuldades, a dupla não desistiu e a Brazô conseguiu sobreviver. Atualmente, o empreendimento oferece, além dos snacks proteicos, chás gaseificados, bebidas que buscam ser uma opção saudável e refrescante.



Quanto ao futuro da empresa, Ana e Marília são ambiciosas. Sempre atentas às novas tendências do mercado, a dupla pretende criar novos produtos e transformar a Brazô em uma marca guarda-chuva.

Snacks Protéicos



Os snacks proteicos são 100% plant based e sem glúten, feitos à base de proteína vegetal, com o objetivo de atrair o público que precisa de um lanche rápido e saudável. A marca disponibiliza quatro sabores: beterraba picante, banana com canela, tomate e azeite e amendoim. Ainda neste ano, é aguardada uma reformulação dos salgadinhos, com novos sabores.

Chás Gaseificados



Os chás gaseificados são bebidas naturais, sem adição de açúcar, pensadas para substituir os refrigerantes tradicionais. Feitas à base de chá, eles estão disponíveis nos sabores como chá mate com limão, chá verde com tangerina, chá hibisco com pêssego e chá capim limão e frutas vermelhas



Os produtos são distribuídos em inúmeros restaurantes, mercados e empórios. Além disso, é possível comprá-los pelo Instagram (@brazoalimentos) ou pelo site da empresa (brazoalimentos.com.br).