Tradicional pizzaria sem glúten de Porto Alegre muda de ponto e agrega empório para celíacos

A Senza Pizzeria, antes conhecida como Pizza Jack, passou por uma reformulação. Agora localizada na rua Vasco da Gama, nº 279, no bairro Bom Fim, o empreendimento uniu a mesma pizzaria de sempre com um empório, mantendo seu princípio de inclusão a pessoas com restrição alimentar.



A Senza Pizzeria é comandada por Nelson Turik, dono do estabelecimento desde 2007. O empreendedor já comandava uma franquia da tradicional Companhia das Pizzas e resolveu abrir seu próprio negócio. Assim, surgiu a pizzaria, que, na época, chamava-se Pizza Jack. Inicialmente, o empreendimento era uma pizzaria tradicional, com pizzas feitas com massa de farinha de trigo. Em 2010, junto de sua filha, Débora Turik, Nelson abriu a Briut, loja de produtos alimentícios focada em pessoas com restrições alimentares.



"A loja surgiu porque a minha filha era nutricionista e tinha intolerância à lactose. Então, ela procurava produtos e não achava. Com o tempo, começamos a perceber que tinha um grupo principal de todas essas restrições na nossa clientela, que eram os com problema de glúten, os celíacos", lembra, Nelson.



Após perceber essa demanda do mercado, o empresário decidiu transformar seu negócio em uma pizzaria totalmente sem glúten, onde os celíacos pudessem comer sem medo de contaminação cruzada. Para isso, porém, era necessário adaptar a operação e desenvolver uma nova massa, sem farinha de trigo.



"Foi tipo experimentação mesmo. Fomos fazendo até que chegamos numa massa que, para nós, estava igual à tradicional", conta o empreendedor.



A mudança ocorreu em 2013, depois de um pequeno período de teste. "Mudamos o cardápio sem dizer para ninguém. Paramos de fazer a pizza farinha de trigo, passamos a fazer com farinha de arroz integral e ninguém notou que a gente tinha trocado", conta Nelson, aos risos.

A troca de modelo de negócio foi bem sucedida e a Jack Pizza seguiu forte até 2023, quando Nelson decidiu juntar a operação da pizzaria com a Briut, por acreditar que os empreendimentos se completavam. Assim, começou uma busca de seis meses para achar um novo ponto que abrigasse os dois negócios.



"De preferência, queríamos que fosse no Bom fim, ou em um bairro próximo, porque estávamos acostumados com o bairro e gostamos do fato de que aqui as pessoas circulam bastante", conta Nelson.

Novo ponto, nova marca



A mudança de nome, porém, não ocorreu por conta da reformulação do empreendimento. Nelson tem planos de transformar a pizzaria em franquia e não conseguiu registrar o nome Pizza Jack. Assim, a operação de 16 anos mudou de nome para Senza Pizzeria.



Apesar de ser focada em clientes com restrições alimentares, Nelson garante que a pizzaria agrada a todos os públicos. Clientes celíacos trazem seus amigos e familiares, e, segundo o empreendedor, todos se sentem satisfeitos.

Quem não tem nenhum tipo de restrição alimentar pode não considerar, mas a alimentação também é uma forma de inclusão. Aproveitar um jantar com amigos e familiares sem medo de contaminação pode ser algo raro para algumas pessoas. Dar essa oportunidade a seus clientes é algo que orgulha o dono da Senza. "Uma vez, uma mulher veio me agradecer, porque ela finalmente achou um restaurante onde ela poderia comer e beijar seu marido na boca depois", lembra.

Produtos inclusivos

No empório, é possível encontrar uma grande diversidade de produtos inclusivos, como pães, biscoitos doces e até mesmo macarrão instantâneo. O foco do estabelecimento é a alimentação saudável, portanto, além do glúten, os produtos não possuem lactose nem açúcar.

Informações gerais



A Senza Pizzeria funciona das 18h às 23h todos os dias. O empreendimento trabalha com sistema à la carte, porém existe a possibilidade de rodízio em datas comemorativas. Além disso, o empreendimento vende pizzas congeladas. O Briut funciona todos os dias das 9h às 19h.