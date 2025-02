Bar aposta em à la minuta com reposição e comidas de boteco no bairro Auxiliadora

Fazer o básico bem feito. Essa é a proposta do Beco 24, empreendimento localizado na rua Dr. Freire Alemão, no bairro Auxiliadora, que está prestes a completar um ano de operação. “Nós queríamos abrir no dia 24 de abril de 2024. Tinha toda uma intenção de numerologia, mas aí vieram as enchentes e acabou adiando nossa abertura”, comenta Lucas Alencar, um dos sócios do bar.



Em razão do período de inauguração, o negócio teve seu início marcado por desafios. “Não abrimos 100%, pois não tínhamos insumos, não estavam sendo entregues. Além disso, ninguém estava pensando muito em lazer naquele momento”, lembra o empreendedor.



A ideia do negócio surgiu a partir de uma conversa entre Lucas e seus dois sócios e amigos, Rodrigo Dias e Willian Torres. Ao frequentar outros bares, o trio notava que o básico não era bem feito no atendimento ou na cozinha. “Hoje, tem muito lugar com comida muito boa, mas, às vezes, o atendimento não é tão bom. Tu tens um atendimento excepcional, mas a comida não é tão boa ou a cerveja não está gelada”, explica.



Os amigos, que atuam no setor da tecnologia, decidiram que era o momento de se juntar e apostar no primeiro empreendimento. “Esse ponto era um bar de motociclistas antes, o Queens Park Bikes. Compramos parte do bar e hoje concentramos 80% do negócio”, explica sobre a administração do negócio.



Recentemente, o local, que só abria à noite, passou a operar para almoços. Em outubro, o estabelecimento começou a oferecer à la minutas com reposição dos acompanhamentos à vontade. Com opções de carne vermelha, frango e peixe, o cliente tem à disposição feijão, arroz, saladas, batatas fritas e ovos. Os pratos partem de R$ 32,00, e a proteína pode ser servida à milanesa, com queijo ou acebolada. “Um cardápio de almoço relativamente simples, mas bem feito. Hoje, já temos volume expressivo de almoços diário”, afirma.



O cardápio do Beco 24 é composto por hambúrgueres, sanduíches, fritas, dadinhos de tapioca, bolinhos de feijoada, entre outras porções individuais e para compartilhar . O Beco Burguer e o Sanduíche de Cupim estão entre os mais pedidos da casa. O preço dos hambúrgueres variam entre R$ 34,00 e R$ 54,00, enquanto as porções partem de R$ 12,00.

Na parte das bebidas, o bar oferece cervejas, chopes, além de uma carta de drinks autorais e clássicos, com destaque para o Mango Jambo, que leva gin, energético de manga, suco de limão, suco de melão e xarope de manga picante. O bar também conta com opções de vinhos e espumantes.



“A ideia sempre foi oferecer o básico bem feito. Então, modéstia à parte, a cerveja sempre vai estar muito gelada aqui. A comida é muito boa. Nós somos avaliados com cinco estrelas no iFood, e os clientes voltam diversas vezes por causa da comida, principalmente”, comenta Lucas, destacando que a experiência do chef de cozinha do negócio vai dos hambúrgueres à gastronomia mais sofisticada. “Isso acaba agregando valor ao produto”, afirma.



O espaço comporta até 130 pessoas na parte interna. Na parte externa estão disponíveis mais 40 lugares. O bar é dividido por diversos ambientes, oferecendo experiências para aqueles que querem tomar uma cerveja no balcão, realizar um happy hour nas mesas dispostas no deck do estabelecimento ou até mesmo curtir shows ao vivo no segundo pavimento do local. O bar também transmite em telões jogos de futebol e competições de skate.