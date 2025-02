Marca com fábrica em Canoas lança ar-condicionado com Inteligência Artificial

A Midea Carrier, que tem uma de suas fábricas em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, acaba de lançar no mercado brasileiro o primeiro ar-condicionado inverter com Inteligência Artificial (IA) fabricado totalmente no Brasil, o Xtreme Save AI Connect. O equipamento, com capacidade de 9 e 12 mil BTUS, usa da tecnologia avançada para gerar economia de energia e conforto térmico.



O grande diferencial do novo ar-condicionado é a utilização de IA para otimizar o consumo de energia e garantir maior conforto aos usuários. Gustavo Martins de Melo, gerente de marketing de produto da Midea Carrier, explica que o equipamento utiliza uma base de dados extensa e redes neurais para aprender com o uso e antecipar as necessidades do ambiente. "Estamos trazendo o que consideramos Inteligência Artificial de um nível acima do que tem no mercado hoje", afirma Gustavo.



O aparelho já possui o selo Procel, garantindo uma economia de 27% em comparação com modelos classe A. Com a IA, essa economia pode chegar a 30% a mais dependendo do uso . "Não estamos comparando com máquinas de 20 anos atrás, mas com ela mesma. Quando ligamos a função de IA, ela oferece até 30% a mais de economia", explica Gustavo.



Além da economia, o conforto térmico é outro ponto forte. O ar-condicionado evita variações bruscas de temperatura, mantendo o ambiente sempre estável. "No tradicional, você sente um pouco de calor durante um tempo. Nesse caso, não. Você vai sentir a temperatura estável o tempo inteiro", complementa Gustavo.

O novo ar-condicionado é conectado à internet e troca dados de forma anônima com outros aparelhos da marca ao redor do mundo. Isso permite que o equipamento aprenda com o uso e se adapte às condições climáticas locais. "Ele faz associações em um processamento superrobusto, com mais de 100 bilhões de informações de funcionamento de máquinas", detalha Gustavo.



Entre as funções oferecidas, destacam-se o Modo Pet Care, que permite configurar o aparelho para ligar automaticamente, mesmo sem a presença do usuário em casa, quando a temperatura do ambiente atingir 24°C. O ar-condicionado também se integra com assistentes virtuais como Alexa, Google Assistant e Siri, permitindo o controle por comando de voz. Além disso, é possível monitorar e controlar o aparelho por meio de um aplicativo no smartphone. "Somo os primeiros a trazer a conectividade com o Apple Watch. É bem bacana, porque mesmo no relógio, você pode controlar o ar-condicionado", comenta Clarissa Monti Lettieri, gerente de marketing de produto da Midea Carrier.

Visita à fábrica da Midea Carrier - indústria - fábrica - produção EVANDRO OLIVEIRA/JC

Planta fabril de Canoas

O lançamento do novo ar-condicionado foi anunciado durante uma visita à planta fabril da Midea Carrier em Canoas, no Rio Grande do Sul. A fábrica, que possui 177 mil metros quadrados, é responsável pela produção de equipamentos da linha comercial da marca, como chillers e sistemas de climatização para grandes empreendimentos.



Edilson Brollo, coordenador de planejamento industrial da Midea Carrier, explica que a fábrica é especializada em produtos sob medida. "Cada parafuso, chapa, etiqueta, componente que vocês vão enxergar dentro da fábrica já nasce com um destino certo", afirma. Os equipamentos produzidos em Canoas são destinados a hospitais, shoppings, estádios e grandes edifícios comerciais, como o Hospital Albert Einstein (SP), Museu do Amanhã (RJ), Estádio do Maracanã (RJ), entre outros locais em todo Brasil.

